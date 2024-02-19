الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024 .. وعدد الوظائف الشاغرة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة تعيينات في كافة مديريات الأوقاف المصرية بجميع المحافظات بإجمالي 2000 وظيفة شاغرة وذلك قبل شهر رمضان المبارك 2024.

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024 

يمكن لخريجي جامعات الأزهر استخدام رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024 للتقديم على الوظائف التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) إذا توافر فيهم الشروط التي يجب توافرها وفقا للبيان الصادر خلال الأيام الماضية والذي حدد كليات معينة للتقديم وهى كما يلي:-

  • كلية الدعوة الإسلامية.
  • كلية أصول الدين.
  • كلية الدراسات الإسلامية والعربية.
  • كلية الشريعة.
  • كلية اللغة العربية.
  • كلية القرآن الكريم.
  • كلية اللغات والترجمة - قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات).
  • كلية الإعلام جامعة الأزهر.
  • كلية التربية جامعة الأزهر (شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية، شعبة الدراسات الإسلامية).

مسابقة وزارة الأوقاف 2024.. الشروط وموعد التقديم

لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024 والأوراق المطلوبة

عدد الوظائف الشاغرة في وزارة الأوقاف 2024

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن 2000 وظيفة شاغرة منها 1000 وظيفة لأئمة المساجد والخطباء و1000 وظيفة لعمال المساجد في مديريات الأوقاف بالمحافظات وجاءت تفاصيل الوظائف كما يلي:-

  • وظائف إدارية (مدير عام، مدير إدارة، موظف إداري).
  • وظائف فنية ( إمام مسجد، خطيب مسجد، مؤذن، قارئ قرآن، محفظ قرآن).
  • وظائف خدمية (عامل، حارس).

ويمكن التقديم لمن تتوافر فيهم الشروط التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهى كما يلي:-

  • أن يكون سن المتقدم لشغل وظائف الائمة والعمال نحو 40 سنة بدلا من 35 سنة.
  • أن يكون تقدير خريجي جامعة الأزهر في التخصصات السابق ذكرها مقبول على الأقل.
  • ويمكن لأصحاب المؤهلات الأقل من متوسط التقديم على وظائف العمال.

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أخر موعد للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024

أكدت وزارة الأقاف المصرية استمرار استقبال طلبات التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها بكافة المديريات عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الوظائف الحكومية وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 وحتى يوم السبت 16 مارس 2024.

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