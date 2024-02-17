مسابقة وزارة الأوقاف 2024 ..الشروط وموعد التقديم، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث «جوجل».

كانت وزارة الأوقاف نشرت على موقعها الإلكترونى مؤخرًا عن إتاحة (1000) وظيفة لإمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

موعد التقديم فى مسابقة وظائف وزارة الأوقاف

ومن ناحيتها قامت الوزارة بالتنويه عن استقبال طلبات التوظيف من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، واتباع الخطوات المطلوبة للتقديم.

وانتشرت الوزارة من خلال البيان سالف الذكر إلى أن بداية تلقى طلبات التعين فى الأول من مارس القادم، وحتى 16 من نفس الشهر 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

شروط التقديم فى مسابقة وزارة الأوقاف

أن يكون المتقدم لمسابقة وزارة الاوقاف، متمتعًا بالجنسية المصرية

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، للتقديم فىمسابقة وزارة الأوقاف

ألا يكون المتقدم فى مسابقة وزارة الأوقاف، قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره

يجب على الشخص المتقدم فى مسابقة وزارة الأوقاف، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

ألا يزيد سن المتقدم فى مسابقة وزارة الأوقاف، على 40 عامًا في تاريخ نشرالإعلان

أن يكون المتقدم فى مسابقة وزارة الأوقاف، خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين، الاّتية

كلية الدعوة الإسلامية

كلية أصول الدين

كلية الدراسات الإسلامية والعربية

كلية الشريعة

كلية اللغة العربية

كلية القرآن الكريم

كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات)

كلية الإعلام جامعة الأزهر

كلية التربية جامعة الأزهر

شعبة الدراسات الإسلامية

شعبة اللغة العربية

شعبة اللغة الإنجليزية

شعبة اللغة الفرنسية

أن يكون التقدير العام للمتقدم فىمسابقة وزارة الأوقاف، مقبولا فأعلى

أن يجتاز المتقدم فى مسابقة وزارة الأوقاف، الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن

أن يجتاز المتقدم فى مسابقة وزارة الأوقاف، التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان

ضرورة اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات

يقدم المتقدم فى مسابقة وزارة الأوقاف، إقرارًا بالوزارة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة