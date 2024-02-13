تفاصيل حفل تكريم الفائزين في مسابقة مدرسة خضراء بـ «تعليم قنا»

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم المدارس الفائزة في مسابقة( مدرسة خضراء) ضمن أنشطة مبادرة ( تختة خضراء ) برعاية جهاز شئون البيئة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجمع إعلام قنا وجمعية فتيان الكشافة بمقر المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا.



استهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم، ورحب وكيل الوزارة بالحضور ،مؤكدا أن مشروع المدرسة الخضراء يهدف إلى تشجيع الطلاب للمحافظة على البيئة وأخذ جزء کبير من المسئولية، للحفاظ على الموارد الطبيعية والمحافظة على موارد كافية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.



وقال إن المبادرة استهدفت بناء قدرات وتمكين ٥ مدارس بالمرحلة الابتدائية من خلال تدريب وتأهيل معلميها وطلابها ليكونوا سفراء للبيئة قادرين علي مراعاة البعد البيئي في كل أنشطة العملية التعليمية فتمكنوا من إعادة تدوير المخلفات المدرسية وتصنيفها والاستفادة منها.

وهنأ وكيل الوزارة المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، فازت مدرسة قفط الابتدائية المشتركة بالمركز الأول ومدرسة كاثوليك حجازة الأبتدائية بقوص بالمركز الثانى وفازت مدرسة تحيا مصر 2 المتميزة للغات بالمركز الثالث.

كما كرم وكيل الوزارة ممثل شركة المياه والشرب ومدير مجمع إعلام قنا ومدير إدارة البيئة والسكان ومدير جمعية فتيان الكشافة وعدد من منسقي المبادرة بجهاز شئون البيئة والكشافة ومدير المركز الاستكشافي ونائب مدير المركز ومديرى المدارس الفائزة ومنسقى المبادرة والطلاب المشاركين فى المسابقة.