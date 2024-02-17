يبحث الكثيرون عن تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار، وقد سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا بقيمة 35 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2410 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3099 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3615 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4131 جنيها للجرام.

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 28920 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2014 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 9.19 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الجنيه الذهب

29،632.00

سعر الذهب عيار 24

4،171.00

سعر الذهب عيار 21

3،650.00

سعر الذهب عيار 18

3،129.00

سعر الذهب عيار 14

3،029.00

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc

وسجل سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc نحو 45 ألف جنيه بختام تعاملات أمس الاثنين، نظرا لأن السبائك من عيار 24 الأكثر نقاء.

سعر سبيكة جولد إيرا 10 جرام

وسجل سعر سبيكة جولد إيرا 10 جرام عيار 24 نحو 42.2 ألف جنيه، وسجل سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 من جولد إيرا 422.5 ألف جنيه وسعر سبيكة ذهب 15.5 جرام عيار 24 من جولد إيرا 65.5 ألف جنيه.

وسجل سعر أوقية ذهب جولد إيرا 31.1 جرام عيار 24 نحو 131.4 ألف جنيه.

كما سجل سعر السبيكة من الذهب 1 جرام عيار 24 نحو 4.2 ألف جنيه.

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