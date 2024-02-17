سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة
يتساءل كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة بالتعاملات الصباحية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
زادت عمليات البحث علي المنصات الإلكترونية عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأول خلال هذا العام 1 فبراير الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 2 % بواقع 200 نقطة أساس.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري
يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات الصباحية اليوم السبت 17 فبراير 2024.
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 17-2-
2024
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم السبت نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري
سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم السبت نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى والدولار
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 17 فبراير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 17 فبراير 2024 بالتعاملات الصباحية.
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