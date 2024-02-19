الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

سعر أردب القمح 2024 الموسم الحالي والمساحات المزروعة في مصر

القمح
القمح

مع اقتراب شهر رمضان زاد تسأل المواطنين عن سعر أردب القمح 2024 عبر موقع جوجل العالمي، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي من الحكومة لتوريد القمح من المزارعين خلال العام الجاري والذي وضعت في تقديرها هامش ربح للمزارعين لتشجيعهم على زراعة السلع الاستراتيجية.

سعر أردب القمح 2024

حدد مجلس الوزراء المصري سعر أردب القمح 2024 بقيمة 1600 جنيه وهو ما يمثل نحو 150 كليو جرام من القمح وهو يعد سعر عادل للمزارع الذي ينفق أمولا كثيرة على تجهيز الأرض للزراعة من خلال عملية الحرث والري والأسمدة التي ارتفعت تكلفتها مؤخرا حيث تأمل الحكومة المصرية أن يصل معدل توريد القمح إلى 50 % فأكثر خلال العام الجاري.

يذكر أن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير للعمل على زيادة دخل المزارعين من خلال تحريك أسعار شراء السلع الاستراتيجية وتوفير خدمات تجهيز الأرض للزراعة مثل الآلات الحديثة والتكلفة والتقاوي والتي تم توفير نحو 100 % منها للمزترعيم وفقا للخريطة الزراعية المتعارف عليها في مصر.

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المساحات المزروعة قمح في مصر 

أكدت وزارة الزراعة أن المساحات المزروعة بالقمح في مصر خلال الموسم الزراعي 2020-2021 يمثل نحو 3.4 مليون فدان ووصلت خلال الموسم الزراعي 2022-2023 يمثل نحو 3.8 مليون فدان في حين تستهدف زراعة نحو 4 مليون فدان خلال الموسم الحالي بشكل تدريجي في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم الزراعة التعاقدية على المحاصيل الاسترايجية.

وأوضحت أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الري وتحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية وتحديد حجم الإنتاج الزراعي للقمح والمحاصيل الزيتية بحيث تمكن الوزرات المعنية من رسم سيسة الاستيراد من الخارج وسياسات التسعير للمنتجات الزراعة المحلية وحجم الخام الزراعى الموجه للتصنيع الغذائي (المكرونة) خلال الشهور المقبلة.

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سعر كيلو القمح للمستهلك في السوق المصري

سجل سعر كيلو القمح في الأسواق المصرية للمستهلكين إلى 22 جنيه في حين بلغ سعر  طن القمح الروسي نحو 13.500 جنيه في البورصة وطن القمح الأوكراني بروتين سجل نحو 14.400 جنيه في البورصة.

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