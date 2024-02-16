الرى توقف أعمال الصرف المغطى فى الأراضى المزروعة بالقمح

قررت وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وقف تنفيذ جميع أعمال مشروعات الصرف المغطى في الأراضي المزروعة بمحصول القمح، لحين الانتهاء من موسم الحصاد؛ حفاظا على المحصول الاستراتيجي.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، اليوم، إن الهدف من القرار الحفاظ على محصول القمح من التلف أو الفقد في مناطق تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، وذلك بالإضافة إلى حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لمشروعات الصرف المغطى.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن القرار يأتي في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح وحرص الدولة على الحفاظ على هذا المحصول.

إيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضى المزروعة بالقمح

كما جاء قرار وزارة الموارد المائية والري بإيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضي المزروعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصاد، حفاظًا على المحصول من التلف أو الفقد في مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لعمليات الصرف المغطى.