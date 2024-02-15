وزير الرى: استعدادات مكثفة لأقصى الاحتياجات المائية وحملات إزالة موسعة للتعديات على النيل

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط كل على حدة لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات.

وتأتي هذا الاجتماعات في إطار سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة على حدة.

واستعرض الدكتور سويلم خلال هذه الاجتماعات الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية، حيث تم استعراض الحصة المائية المخصصة لكل إدارة وآليات توزيعها وإجراءات ترشيد استخدامها سواء من خلال متابعة موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية (ترع ومصارف)، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ‎وموقف صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، فضلًا عن قيام كل رئيس إدارة مركزية باستعراض موقف أعمال تأهيل الترع (سواء داخل أو خارج مراكز مبادرة حياه كريمة)، وموقف محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات، وحصر آبار المياه الجوفية المخالفة بنطاق الإدارات، وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات، وموقف حصر أملاك الوزارة، وحصر المخالفات والتعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة، وما تم اتخاذه من إجراءات لإزالة هذه المخالفات بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، سواء في داخل الموجة ٢٢ للإزالات أو خارجها.

وكان استعراض موقف مستحقات الإدارات لدى الجهات المختلفة أحد أهم محاور تلك اللقاءات، مع التأكد من مدى كفاءة إجراءات تحصيل هذه المستحقات لتحقيق مستهدفات كل إدارة طبقًا للخطة الموضوعة في هذا الشأن.

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي - منشور رقم (٩) - وقيام السادة رؤساء الإدارات المركزية باعتماد تشكيل لجان الاختيار بالإدارات بنطاق المحافظة، وكذا الالتزام بمعايير اختيار المتميزين، واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة، والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها، وموقف حسم شكاوي صرف الربع السابق، مشددًا على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة، حيث أكد رؤساء الإدارات المركزية على شكر السادة العاملين الحاصلين على تلك المكافأة للوزير، وأنها أصبحت عاملًا مشجعًا وأداة تنافسية بين كافة العاملين للحصول عليها.

وشدد الدكتور سويلم على سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة سواء معدات - سيارات - تطهيرات - تحصيلات - صيانة البوابات، والإفادة بموقف السكن الإداري إذا ما كان مشغولًا بشكل قانوني أو مخالف مع أهمية تفعيل القرار الجمهوري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٢١ المتضمن آليات شغل السكن الإداري وقيم تحصيل مقابل ذلك في نطاق كل إدارة مركزية.

الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري لكافة المنشآت

وفي إطار ما تمثله مباني وممتلكات ومنشآت الري من قيمة معمارية وتاريخية.. فقد أكد الدكتور سويلم على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري لكافة المنشآت والأملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد، مع سرعة الانتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية.

ووجه الدكتور سويلم خلال اللقاءات باستمرار الإدارات المركزية في متابعة أعمال تطهيرات الترع استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقى الخاصة والإفادة بجدول زمني محدد للانتهاء من أعمال التطهيرات وتفعيل مواد قانون الموارد المائية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ لإتمام تلك التطهيرات، وأيضًا ما يتعلق بموقف الأراضى الزراعية المقرر استخدام نظم الرى الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة.

كما وجه بإعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة من المهندسين والإداريين والفنيين وتحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لضبط منظومة العمل لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة.

وفيما يخص محافظة أسوان.. وجه الدكتور سويلم بوضع خارطة طريق للتحول من الرى بالراحة إلى الرى بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث، والإفادة بجدول زمنى ودور الإدارات المختلفة بجميع جهات الوزارة فى تنفيذ تلك الخطة، بالإضافة لمتابعة دراسة الحل طويل الأجل الخاص بترعة وادى النقرة بأسوان لنهو المشاكل المتكررة بالترعة بشكل نهائى والإفادة بموقف الدراسة.

وفى محافظة الفيوم.. وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري برئاسة الوزراء خلال آخر اجتماع لها فيما يخص منظومة الصرف بمنطقة مشروع قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، واستمرار الإدارة فى متابعة مناسيب المياه في بحيرة قارون لضمان عدم تجاوز المناسيب الآمنة، والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة عملية تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة.

وفى محافظة سوهاج.. وجه الدكتور سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة والكبارى المخالفة على الترع فى زمام المحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها، ومراجعة مديونيات مقابل الانتفاع على منافع نهر النيل بمحافظة سوهاج وإجراءات تحصيلها.

وفى محافظة قنا.. وجه الدكتور سويلم بمتابعة موقف الأعمال الخاصة بصيانة هويس نجع حمادى، ومتابعة إجراءات سحب العمل من المقاولين المتقاعسين فى عمليات تأهيل الترع مع التشديد على أهمية إزالة أي مخالفات ورد الشيء لأصله في مستعمرة الري في إسنا ونجع حمادي وذلك بحد أقصى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤.

وفى محافظة أسيوط.. وجه الدكتور سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة على الترع فى زمام المحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها، وقياس تصرفات المياه المنطلقة من محطة وادى الشيح والتي يترتب عليها رى زمام ١٠ آلاف فدان.