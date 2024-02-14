الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى يتابع تنفيذ"مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" لمواجهة التلوث البيئي

وزير الرى
وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف.

محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ

كما تم الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و١٩٧٨ على التوالى.

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة بالبرنامج الزمنى للمشروع تمهيدا للبدء فى تنفيذ الأعمال المطلوبة فى أسرع وقت. 

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وزير الرى: خطة لتطوير منظومة الصيانة الوقائية لـ30 ألف منشأ مائى فى مصر

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وزير الرى: متابعة مستمرة لأعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى بالأراضى القديمة

الدكتور سويلم يوجه بسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة بالبرنامج الزمنى للمشروع تمهيدا لبدء التنفيذ فى أسرع وقت

الجدير بالذكر أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات، بدالات، كبارى،.....)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.

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