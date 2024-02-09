وزير الري: متابعة مستمرة لأعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى بالأراضي القديمة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حرصه على متابعة أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى بالأراضي القديمة.. مشيرا إلى ما يحققه الصرف الزراعي المغطى من صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتي تؤثر سلبا على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لوزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، لمصنعي مواسير أجا وزفتى بمحافظتي الدقهلية والغربية، التابعين لهيئة الصرف التابعة للوزارة، وهي المواسير المستخدمة في تنفيذ الصرف المغطى بالأراضي الزراعية.

وتفقد الدكتور سويلم، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مصنع أجا بمحافظة الدقهلية، واستعرض الإجراءات الجارية لتطوير المصنع، حيث تم الانتهاء من الدراسة البيئية ودراسة الجدوى لأعمال التطوير، وجاري الإعداد للطرح ووضع المواصفات بالتعاون مع مكتب استشاري أجنبي، حيث أن التطوير يستهدف إحلال خط المجمعات وخط الحقليات وإلغاء الخط الحالي الذي تم إنشاؤه منذ 34 عاما، ومن المقرر أن يرتفع معدل الإنتاج بعد التطوير لتوفير المواسير اللازمة لتنفيذ الصرف المغطى في زمام 80 ألف فدان سنويا.

كما استعرض مكونات المصنع والصوامع المستخدمة لتخزين المادة الخام (بولي ايثيلين + كربون)، إلى جانب الاختبارات التي يتم إجراؤها على المواسير المنتجة.

ووجه سويلم بضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي والاعتماد على المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف، كما وجه بإعادة دراسة المقترح المقدم سابقا لإنتاج خراطيم ري حقلي من خلال مصانع المواسير التابعة للوزارة، ودراسة إقامة مصنع جديد في أرض المصنع الحالي بأجا، في ظل وجود مساحة 14 فدانا غير مستغلة بأرض المصنع، والتوجيه بعرض موقف تطوير المصنع بشكل مفصل على سيادته وعرض المعوقات والإجراءات المطلوبة للإسراع بأعمال التطوير.

تطوير الصناعة المصرية واستغلال المصانع القومية

من جانبه.. أشار محافظ الدقهلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير الصناعة المصرية واستغلال المصانع القومية التابعة للدولة، لأن هذه المصانع تعد ثروة قومية تنتج صناعات فريدة من نوعها ذات جودة عالية يحتاج إليها السوق المصري، بالإضافة إلى خبرة العاملين بهذه المصانع على مدار عشرات السنين.

وأكد مختار أن الهدف من دعم وتطوير الصناعة هو دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني.

وعقب ذلك، تفقد وزير الري مصنع المواسير بقناطر زفتى بمحافظة الغربية، وهو عبارة عن خطي إنتاج مواسير موديل 95، وخطوط حقليات، وتفقد المعمل الموجود بالمصنع والمعني بتنفيذ أعمال اختبارات المواسير.

وجه الوزير باختيار وتدريب 20 من العاملين في إدارات أخرى لتغطية العجز الحالي في العمالة بالمصنع، وضمان استمرار التشغيل على ثلاث ورديات يوميا، ومراجعة الوضع المادي للعاملين بالمصنع.

كما وجه بصرف حافز خاص للعاملين بالمصنع عند إتمام أعمال التطوير وتشغيل الخطين بالمصنع، ومراجعة منظومة التحفيز للسائقين العاملين بالإدارة العامة لمعدات شرق الدلتا ومصنعي أجا وزفتى، فضلا عن ضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء مصنع قناطر زفتى من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لعدم التأثير سلبا على الإنتاج بالمصنع.

جدير بالذكر أن هيئة الصرف تتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيكية موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحري والقبلي (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بني سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ HDPE، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص، بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومترات سنويا من مواسير المجمعات و2711 كيلو مترا سنويا من مواسير الحقليات، كما تتميز المواسير المنتجة بارتفاع جودتها، حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة.