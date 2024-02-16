الجمعة 16 فبراير 2024
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مصر

وزير الرى: 556 منشأ متنوعًا للحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء

الحماية من أخطار
الحماية من أخطار السيول

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدعيم التنمية في شبه جزيرة سيناء، فإنه تم تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث نفذت الوزارة 556 منشأ متنوعًا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.

وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، يستعرض مجهودات الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

وقال الوزير إنه في محافظة شمال سيناء، انتهت أعمال حماية وادي الجرافي بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء عشرة خزانات أرضية على روافد وادي الجرافي بتكلفة تتجاوز مليوني جنيه، وإنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، كما يتم حاليًا إنشاء 18 خزانًا أرضيًا بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ تزيد 91%، كما تم الانتهاء من إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وخمسة أحواض تهدئة بمنطقة أولاد علي بوادي العريش لحماية مدينة العريش.

وفي محافظة جنوب سيناء، تم الانتهاء من عملية حماية وادي غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر، والانتهاء من إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه، وإنشاء معبر أيرلندي على الطريق الساحلي النفق / شرم الشيخ، بمخرج وادي بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه، كما يجري حاليًا إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد على 25%.

 

إنشاء أربع بحيرات صناعية و11 قناة و44 حاجز توجيه

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كما انتهت وزارة الري من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في إنشاء أربع بحيرات صناعية و11 قناة و44 حاجز توجيه وحوضي تهدئة وأربعة حواجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه، والتي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا.

فيما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهي عبارة عن خمس بحيرات صناعية وثلاثة سدود بتكلفة 245 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتألف من 15 بحيرة صناعية وتسعة سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار بطول 60 كيلو مترًا، حيث يعد هذا المشروع هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول على صعيد كل محافظات مصر، وتم تنفيذه بتكلفة حوالي 1.5 مليار جنيه.

أخطار السيول الموارد المائية والري الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية من أخطار السيول 556 منشأ حواجز وقنوات صناعية

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