الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تصدر السؤال عن سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر موقع الدستور آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 خلال تعاملات اليوم في الأسواق ومحلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 استقرارًا، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3590 جنيهًا للبيع، و3570 جنيهًا للشراء، ويعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا وبيعًا في محلات الصاغة بالأسواق. 

اسعار الذهب اليوم مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4102 جنيهًا للبيع، و4080 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 22 

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3761 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء

سعر جرام 21 

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين ليسجل 3590 جنيهًا للبيع، 3570 جنيهًا للشراء 

للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 19-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3077 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 14 

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2393 جنيهًا للبيع، 2380 جنيهًا للشراء

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت سعر اونصة الذهب اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 نحو 2020 دولار للبيع و2019 دولار للشراء.

سعر الذهب btc اليوم في مصر 

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

31540 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC  وزن 31.10 جرام 

140080 جنيهًا.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

15685 جنيهًا.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سعر جنيه الذهب عيار 21 سجل 28720 جنيه للبيع و28560 جنيه للشراء

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم فى مصر الدولار سعر جرام الذهب عيار 18

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