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مصر

للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 19-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

مع بداية التعاملات الصباحية للشباب المقبلين على الزواج ومحبين معدن الذهب يكثر التساؤل لمعرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 19-2-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث واصل سعر الذهب اليوم وجود استقراره، لكي يستقر سعر الذهب عيار 21 الآن بآخر تراجع له بمبلغ 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأحد.

 

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-2-2024 بالجنيه المصري والدولار

قال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، بتصريحات صحفية، إن أسعار الذهب اليوم الإثنين، بالتزامن مع الإجازة المحلية والعالمية للذهب، وكاشفًا أن يوجد هناك توقعات بأن سيسجل المعدن الأصفر ارتفاعًا طفيفًا.

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 24

جاءت قيمة سعر الذهب اليوم الإثنين لعيار 24 نحو 4154 جنيهًا، وبالمصنعية سجل مبلغ 4254 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 21

جاءت قيمة سعر الذهب اليوم الاثنين لعيار 21 نحو 3635 جنيهًا، وبالمصنعية وصل قيمة 3735 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 18 استقراره ليسجل مبلغ 3116 جنيهًا، وبالمصنعية وصل قيمة 3216 جنيهًا.

 

كم سعر الجنيه الذهب؟

وجاءت قيمة سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين قيمة 29080 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين استقر عند مبلغ 2013 دولارا، عقب أن سجل سعر الذهب عالميًا مبلغ 2008 دولارات.

عام التقلبات.. توقعات سعر الذهب 2024 وفق المحللين

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/2/18 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

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مصنعية ودمغة سبيكة الذهب (وزنها 2.5 جرام) اليوم الاثنين بلغت حوالي 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب اليوم (وزنها 5 جرامات) أصبحت بمبلغ 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب يكون وزنها 10 جرامات بلغت اليوم الاثنين قيمة 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب (وزنها 20 جرامًا) وصلت اليوم الاثنين حوالي 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة اليوم الاثنين التي (تزن 31 جرامًا) بلغت قيمة 56 جنيهًا.

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