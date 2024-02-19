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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بعد ارتفاعه بشكل طفيف

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية في أخر تحديثاته ارتفاعا طفيفا بعد سلسلة من الانخفاضات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر خلال اليومين الماضيين، ومع افتتاح أسعار التداول اليوم بدأ السعر في الارتفاع من جديد وتستمر عمليات البحث عبر محرك جوجل العالمي خلال الساعات الماضية للتعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث.

أسعار الذهب اليوم 

وشهدت الأسواق المصرية زيادة في حجم الطلب على الذهب منذ عام 2019 وحتى 2023، مع ارتفاع أسعاره في 2019، بلغت مشتريات الذهب في مصر 29.1 طن، تشمل السبائك والعملات الذهبية والمشغولات الذهبية. 

سعر جرام الذهب عيار 18

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حاليًا 3107 جنيهات، ويتوافر منه مشغولات مختلفة ويحتوى هذا العيار على نسبة 75% من الذهب الخالص والبقية من مواد أخرى كالنحاس والفضة.

سعر جرام الذهب عيار 21 

كما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 حول 3625 جنيهًا، وهذا العيار يعتبر شائعًا للمجوهرات وقطع الحلي والعملات الذهبية حيث يحقق توازنًا جيدًا بين الجودة والصلابة، ويستخدم في تصنيع الكثير من القطع الثمينة ويستخدم لصناعة الزينة.

سعر جرام الذهب عيار 24 

أما سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4143 جنيهًا ويتوافر من هذا النوع السبائك حيث أن نسبة الذهب الخالص فيه تصل نسبته إلى  99.9% ويُعتبر هذا العيار هو الأعلى، سعرا حيث يتميز بنسبة من الذهب الخالص، لذا فهو يعتبر أكثر نقاءً ولمعانًا.

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

سعر جنيه الذهب اليوم

فيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، يصل سعره إلى 29000 جنيه، ويتكون هذا الجنيه من 8 جرامات من الذهب عيار 12 ويضاف تكاليف الصنعة والضرائب ورسوم الدمغة إلى سعر الجنيه وتتأثر أسعار الذهب بعوامل عدة، مثل العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية.

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب على شاشات البورصة، حيث يبلغ سعر الأونصة حوالي 2018 دولارًا وتتأثر أسعار الذهب على مستوى العالم بعدة عوامل، بما في ذلك تقلبات الأسواق المالية والعلاقات الدولية.

ولشراء الذهب يتعين على المستهلكين والمستثمرين متابعة تحديثات أسعار الذهب بانتظام والتحلي بالحذر عند اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، نظرًا لتقلبات السوق وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على هذا السوق الحساس.

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