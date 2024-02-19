قبل رمضان.. طريقة سناكس صحية تمنح جسمك فيتامينات ومعادن مهمة

يبحث عدد كبير من السيدات عن طرق سناكس بسيطة على سفرة رمضان تكون صحية ومغذية، ولا تعلم اغلب النساء ما ابرز الطرق التي يمكن من خلالها صنع طبق مميز فى رمضان.

ونوضح مجموعة من الوصفات المميزة خلال شهر رمضان تساعدك فى تحضير سناكس مميزة على سفرة رمضان.



سلطة افوكادوا بالفلفل

المكونات:

بقدونس مقطع

٣ حبات افوكادوا مفروم

فلفل اصفر طازج قطع صغيرة

طماطم مقطعة قطع صغيرة

معلقة عصير ليمون

ملح

فلفل اسمر

زيت زيتون

بصل مقطع قطع صغيرة

ثوم مفروم



الطريقة:

عيش تورتيلا هنقصع مثلثات وندخله يتحمص فى الفرن

تقطيع كل المكونات قطع صغيرة ثم دمجها معا.



ما هي القيمة الغذائية لتلك الوصفة:



يوجد بها الافوكادوا، والذي يعمل ١٠٠ جرام منه في اليوم على امدام جسدنا:

26% من احتياجه اليومي من البوتاسيوم.

١٧٪؜ من احتياجنا اليومي من فيتامين سي.

١٣٪؜ من احتياج جسمنا لفيتامين "ب ٦"





كما انه يوفر احتياجنا اليومي من الدهون الصحية، وكمان ممتليء بالياف غذائية وهو ما يمنحنا شعور بالشبع،





الفلفل الأصفر: بيوفر لجسمنا ما يقرب من 169% من احتياجه اليومي من فيتامين "سي" المهم جدا لزيادة امتصاص الحديد، وبالتالى الحماية من فقر الدم.

وغني بالمنغنيز، اللى بيساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام

البقدونس: ٣٠ جرام منه بيوفر لجسمنا

فيتامين أ بنسبة 108٪ من الاحتياج اليومي

فيتامين ج بنسبة 53٪ من الاحتياج اليومي

فيتامين ك بنسبة 547٪ من الاحتياج اليومي

ويجب الحرص خلال شهر رمضان على تناول الاطعمك المعذية وذلك لتعويض الجسم عن فترة الصيام ومنح الجسم ما يحتاجه من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم والوقاية من مخاطر التعرض للكثير من الامراض الصحية خاصة خلال فترة رمضان.