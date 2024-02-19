الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

بعد غياب أكثر من عامين، تعود من جديد الفنانة صابرين إلى الدراما المصرية، خلال الموسم الرمضاني الحالي 2024 عبر مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، إذ كان آخر أعمال صابرين مسلسل «أعمل إيه» بمشاركة النجم خالد الصاوي والنجمة ليلى علوي.

عودة صابرين للدراما الرمضانية 

وخلال الموسم الرمضاني الحالي تشارك صابرين في مسلسل صدفة، وأيضًا في مسلسل «مسار إجباري» الذي يلعب بطولته الفنان عصام عمر وأحمد داش في بطولات مطلقة لأول مرة في الماراثون الرمضاني 2024.

شخصية صابرين في مسلسل مسار إجباري 

من المقرر أن تجسد صابرين دور والدة الفنان عصام عمر ضمن أحداث العمل الفني، وتكون شخصيتها محوّرية، بينما يدور المسلسل في إطار تشويقي كوميدي، حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.

ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة.

ويضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية صابرين في "مسار إجباري"

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أبطال مسلسل مسار إجباري 

مسلسل  مسار إجباري سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق.

وتواصل المخرجة نادين خان ترشيح الأبطال المشاركين بالعمل بالتزامن مع تصويره حيث انضمت الفنانة مي الغيطي مؤخرًا لأسرة العمل الذي يعتمد في بطولته على الشباب. 

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