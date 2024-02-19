أخبار فاتتك| الرئيس السيسي يفتتح معرض مصر الدولى للطاقة "إيجبس 2024"..وتعرف على رائدات قائمة فوربس

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

خالد العنانى: اعتماد الدول الإفريقية لترشيحى لمنصب مدير عام اليونسكو مسئولية كبيرة

أعرب الدكتور خالد العنانى، مرشح جمهورية مصر العربية لشغل منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عن سعادته العميقة بالإجماع الإفريقى الذى حظى به ترشيحه لشغل المنصب للفترة من عام 2025 إلى 2029، مشيدًا بالدعم الذى يحظى به الترشيح من الدولة المصرية التى يشرف باختيارها له لخوض الانتخابات المقبلة للحصول على هذا المنصب الدولى المرموق.

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اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح معرض مصر الدولى للطاقة "إيجبس 2024"

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".

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الوقائع تنشر قرار "التضامن" بتعديل لائحة النظام الأساسي لـ"مصر الخير"

نشرت الوقائع المصرية اليوم وزارة التضامن الاجتماعى ، المقيدة برقم 555 لسنة 2007 بشأن قرار تعديل لائحة النظام الأساسي لمؤسسة مصر الخير.

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17 رائدة مصرية بقائمة أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط لعام 2024

أعلنت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأفضل ١٠٠ سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2024، حيث تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة.

ثم قطاعا الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما، فيما انضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعًا مختلفًا، وفقا لفوربس.

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أحمد شوبير يعلن مدة غياب أليو ديانج عن الأهلى بسبب الإصابة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مدة غياب المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بسبب إصابته الحالية.

وتعرض أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلي إصابة في الركبة خلال مواجهة ودية أمام فريق شباب الأهلي، قبل السفر إلي الجزائر لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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