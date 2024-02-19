الوقائع تنشر قرار "التضامن" بتعديل لائحة النظام الأساسي لـ"مصر الخير"

نشرت الوقائع المصرية اليوم وزارة التضامن الاجتماعى، المقيدة برقم 555 لسنة 2007 بشأن قرار تعديل لائحة النظام الأساسي لمؤسسة مصر الخير.

ونص قرار وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني إدارة الفحص والقيد قرار تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة مصر الخير المقيدة برقم 555 لسنة 2007 رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛ وعلى اجتماع السادة المؤسسين المنعقد بتاريخ 24/12/2023 المتضمن الموافقة على التعديل الموضح فيما بعد ؛ وبناءً على ما عرضه من مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني ؛ قــــــرر:

( المادة الأولى ) أولًا - تعديل البند الثاني من المادة رقم (3) من لائحة النظام الأساسي بإضافة النشاط الآتي: الإغاثة من الكوارث وتقديم التعويضات المالية والعينية في حالات الكوارث الطبيعية والبشرية. "وذلك بعد موافقة الجهات الإدارية المختصة والوزارات المعنية".

( المادة الثانية ) تلتزم المؤسسة بنشر القرار بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية. تحريرًا فى 2/1/2024 رئيس الوحدة المركزية أ/ مها الحفناوى

يذكر انة شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل الختامي لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، في دورتها الخامسة والتي تتعلق بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع"، وذلك بحضور أليسندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب، والدكتور محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة إقبال السمالوطي المشرف العام على الجائزة وعضو مجلس أمناء مصر الخير، والأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وممثلي الجمعيات الأهلية.



وفاز بالمركز الأول "مشروع مطبخ ندا الخير" جمعية ندا الخير بسفاجا بالبحر الأحمر وحصل على 250 ألف جنيه، وحقق المركز الثاني مشروع الوقف الخيري للجمعية الشرعية فرع عزب القصر وحصل على 200 ألف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع مطبخ سواعد لمؤسسة سواعدنا الخيرية وقيمة الجائزة 150 ألف جنيه، وفازت بالجائزة التقديرية السيدة نجز عرفة زهران، محافظة بني سويف.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدورة الخامسة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام تسعي لدعم المؤسسات الأهلية في ضوء أهداف التنمية المستدامة السابعة عشرة، حيث تمنح من خلالها الجائزة للجمعيات والمؤسسات والمشروعات التنموية والمبادرات الشبابية المساهمة في إحداث أثر في تنمية المجتمعات المحلية، مقدمة التحية للجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التنمية والمؤثرين عن منظمات محلية وإقليمية.