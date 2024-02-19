الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الوقائع تنشر قرار "التضامن" بتعديل لائحة النظام الأساسي لـ"مصر الخير"

وزارة التضامن
وزارة التضامن

نشرت الوقائع المصرية اليوم وزارة التضامن الاجتماعى، المقيدة برقم 555 لسنة 2007 بشأن قرار تعديل لائحة النظام الأساسي لمؤسسة مصر الخير.
ونص قرار وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني إدارة الفحص والقيد قرار تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة مصر الخير المقيدة برقم 555 لسنة 2007 رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛ وعلى اجتماع السادة المؤسسين المنعقد بتاريخ 24/12/2023 المتضمن الموافقة على التعديل الموضح فيما بعد ؛ وبناءً على ما عرضه من مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني ؛ قــــــرر:

 ( المادة الأولى ) أولًا - تعديل البند الثاني من المادة رقم (3) من لائحة النظام الأساسي بإضافة النشاط الآتي: الإغاثة من الكوارث وتقديم التعويضات المالية والعينية في حالات الكوارث الطبيعية والبشرية. "وذلك بعد موافقة الجهات الإدارية المختصة والوزارات المعنية". 

( المادة الثانية ) تلتزم المؤسسة بنشر القرار بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية. تحريرًا فى 2/1/2024 رئيس الوحدة المركزية أ/ مها الحفناوى

وزيرة التضامن: تغير المناخ يعد أكثر تهديدًا للفئات الأولى بالرعاية

يذكر انة شهدت نيفين القباج وزيرة  التضامن الاجتماعي الحفل الختامي لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، في دورتها الخامسة والتي تتعلق بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع"، وذلك بحضور أليسندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب، والدكتور محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة إقبال السمالوطي المشرف العام على الجائزة وعضو مجلس أمناء مصر الخير، والأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وممثلي الجمعيات الأهلية.
 
وفاز بالمركز الأول "مشروع مطبخ ندا الخير" جمعية ندا الخير بسفاجا بالبحر الأحمر وحصل على  250 ألف جنيه، وحقق المركز الثاني مشروع الوقف الخيري للجمعية الشرعية فرع عزب القصر  وحصل على 200 ألف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع مطبخ سواعد لمؤسسة سواعدنا الخيرية وقيمة الجائزة 150 ألف جنيه، وفازت بالجائزة التقديرية السيدة نجز عرفة زهران، محافظة بني سويف.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدورة الخامسة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام تسعي لدعم المؤسسات الأهلية في ضوء أهداف التنمية المستدامة السابعة عشرة، حيث تمنح من خلالها الجائزة للجمعيات والمؤسسات والمشروعات التنموية والمبادرات الشبابية المساهمة في إحداث أثر في تنمية المجتمعات المحلية، مقدمة التحية للجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التنمية والمؤثرين عن منظمات محلية وإقليمية.

الوقائع المصرية وزارة التضامن الاجتماعي تعديل لائحة النظام الأساسى مصر الخير لائحة النظام الأساسي رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الإغاثة من الكوارث حالات الكوارث الطبيعية الجهات الإدارية نيفين القباج

مواد متعلقة

ضبط محاولتى تهريب حشيش وماريجوانا بجمارك مطار الغردقة

جمارك مطار القاهرة تضبط 7 محاولات تهرب جمركي لـ أقراص مخدرة

الضرائب: توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة

"الإسكان" تعتمد المخطط التفصيلى لأراضى بامتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة تجمع عمرانى

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الزراعة بإضافة وتشغيل مجزر النوبارية الآلي

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظة الدقهلية بتعديل مخططات قرية هلا

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار مشروع إنشاء وإدارة المستودع الإستراتيجي بالأقصر 

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 19فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين