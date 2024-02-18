الضرائب: توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تمت إتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة ( الفرعية الثالثة ) بداية من 15 فبراير 2024، وهو تاريخ إلزامهم بالمنظومة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 الصادر بإلزام باقي ممولين المركز الضريبي لكبار الممولين أول بتطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة) من المنظومة في 15/2/2024.

وقالت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأشارت "رشا عبد العال" إلى قيام المصلحة بتنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة (فرعية أولى وثانية، وثالثة) والمرفوع تسجيلاتها على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSUvgurwt5eTRL_kA3NGmf4CFnBqO6ZHp

والتي تضمنت شرحا فنيًا وافيًا لتنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة،مشددة على سرعة تنفيذ الممولين تلك الخطوات الموضحة بالرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات يتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

وللاستفسارات يمكن الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يمكن الاتصال على 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.