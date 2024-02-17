مصلحة الضرائب المصرية.. تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث «جوجل».

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

مصلحة الضرائب المصرية.. تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا

رابط وخطوات التسجيل لتقديم الإقرار الضريبي

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية، رابطها الخاص الإلكتروني لتقديم الإقرار الضريبي دون الذهاب إلى مقر المصالح الحكومية أو وزارة المالية أو مصلحة الضرائب ذاتها وذلك من خلال الضغط على هذا اللينك

خطوات التسجيل لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الضغط على اللينك السابق وهو

تظهر للمواطن نافذة لتسجيل البيانات المطلوبة كممول أو محاسب ويضع المواطن أسمه وكلمة السر الخاصة به

وتظهر بعد ذلك نافذة جديدة.. من أجل تسجيل البيانات كممول أو محاسب، حيث تضع اسم المستخدم وأيضا كلمة السر

يتم إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني، والتي تتضمن الرقم السري

ثم تظهر نافذة جديدة تطلب رقم تسجيل الممول.

فى حال إذا كان الشخص ليس لديه القدرة على تذكر كلمة المرور، فإنه يمكنه إنشاء كلمة مرور جديدة، والتي تكون متوافرة على الصفحة الرئيسية لمصلحة الضرائب.

والجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أتاحت خط ساخن لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين فى التواصل تليفونيا مع مصلحة الضرائب وذلك من خلال الخط الساخن 16395، حيث يتم استقبال كافة الاستفسارات والرد على التساؤلات.

أشياء لابد أن تأخذ فى الحسبان عند تقديم الإقرار الضريبى:

-يجب أن يشمل الاقرار على كافة الأنشطة وكافة الايرادات بما فيها إيرادات الثروة العقارية.

-توقيع الممول أو من يمثله قانونا وإذا زاد رقم الأعمال عن 2 مليون جنيه فيقوم بالتوقيع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، أما فى حالة شركات الأموال والجمعيات التعاونية فيجب أن يوقع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أيا كان رقم الأعمال.

-يعفى الممول من تقديم الإقرار إذا اقتصر الدخل على المرتبات فقط أو إذا أقتصر الدخل على إيرادات الثروة العقارية فقط وكانت أقل من 5000 جنيه أو منهما معا إذا لم يتجاوز دخله منهما 5000 جنيه.

-يمكن مد ميعاد تقديم الاقرار 60 يومًا بشرط تقديم طلب إلى المأمورية قبل 15 يومًا من انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار على أن تسدد الضريبية المستحقة عند تقديم الطلب.

-يمكن تصحيح أى خطأ فى الإقرار بتقديم إقرار معدل خلال 30 يومًا من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ويعتبر فى هذه الحالة إقرارا أصليًا أو خلال 5 سنوات من هذا التاريخ بشرط ألا يكون الممول قد قام باستعمال إحدى الطرق الإحتيالية وتم إكتشاف ذلك بواسطة مصلحة الضرائب.