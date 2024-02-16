الجمعة 16 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

بعد اتاحته.. تعرف على كيفية تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا 2024

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

يبحث الكثير من الناس عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا بعدما قامت مصلحة الضرائب المصرية بالاعلان عن بدء تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا منذ شهر مارس عام 2023 عن عام 2022، حيث أصبح بإمكان الشخص تقديم كافة المعلومات الخاصة بالإقرار الضريبي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب المصرية الذي استخدمته الحكومة مؤخرا.

 

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كيفية تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا 2024


في وقت سابق أعلن المستشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية قائلا أن تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا، سيكون بداية  من شهر يناير لعام 2023، و يستمر تقديمه حتى نهاية شهر مارس من نفس العام، وكل مايقوم به الشخص هو الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب المصرية وإنشاء حساب، ثم تسجيل كل البيانات الخاصة بنشاطه التجاري.

وأوضح أن الأشخاص الاعتبارية تتمثل في شركات الأموال، وأيضا شركات الأشخاص، والتي ستكون بداية من شهر يناير حتى مايو 2023، وذلك من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

 

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وكشف أيضا ان تقديم الإقرار الضريبي، سيكون من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب كخطوة أولى، أما الخطوة الثانية تتطلب من العميل التوجه إلى مأمورية الضرائب من أجل التوقيع على النموذج المعد من قبل المصلحة.


خطوات تسجيل الإقرار الضريبي الكترونيا 


أما عن خطوات تسجيل الإقرار الضريبي الكترونيا.. فهو يتطلب من العميل الدخول على الموقع الإلكتروني، واتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:
القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب المصرية.

الخطوة الثانية:
القيام بإنشاء حساب عن طريق الضغط على خانة كلمة مستخدم جديد.

الخطوة الثالثة:
القيام بربط حساب المستخدم ببيانات السجل الضريبي الذي لديه.


الخطوة الرابعة:
القيام بإضافة وكلاء عن الممول الضريبي.

الخطوة الخامسة:
اختيار اللغة.

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الخطوة السادسة:
القيام بتسجيل البيانات والتي تتكون من الاسم الأول، و اسم العائلة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.

الخطوة السابعة:
القيام بالتأكد من أن البيانات التي تم تسجيلها خاصة بالممول أو الشركة، ثم بعد ذلك يضع اسم المستخدم، وكذلك كلمة المرور الجديدة.

الخطوة الثامنة:
سوف يتم ارسال رسالة على البريد الإلكتروني المسجل وذلك من أجل تفعيل حساب مصلحة الضرائب المصرية.


الخطوة التاسعة:
القيام ب الضغط على رابط توثيق عنوان الإيميل "البريد الإلكتروني".

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