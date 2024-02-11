3.2 مليار جنيه الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك بورسعيد خلال يناير 2024

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين، عن مشمول حوالي 8358 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد "شرق – غرب – إسماعيليه" خلال يناير الماضي، وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل القمح والبقول والذرة وغيرها، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 462 مليون و173 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و766 مليون و697 ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال يناير الماضي بتصدير مشمول 3713 بيان جمركي صادر بعدد 704 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى 8 مليار و371 مليون و48 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 3 مليون 376 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير 2024 حوالي 3 مليار و228 مليون وألف 869 جنيه.

يذكر أن الجمارك نشرت 5 منشورات تنظيمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت اسم صفحة فرسان الجمارك والخاص بمحركات السيارات المستوردة وإعفاء شركات البترول ذات الاتفاقيات البترولية من ضريبة القيمة المضافة، وعدم السماح بتنازل الشركات عن الموافقات التصديرية إلى شركات أخرى.

وتضمن المنشور الأول منشور استيراد رقم (5) لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية رقم 295 في 4-2-2024 الموضح بعاليه بكل شروطه والمتضمن أنه في حال تحقق الجمرك من خلال المعاينة الفعلية للسيارة من تغيير محركها بمحرك آخر ذات سعات لترية أعلى من الصادر به من المصنع فيتم التبنيد وفقًا لحالة السيارة الواردة عليها.