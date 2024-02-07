الجمارك تنشر 5 منشورات تخص "القيمة المضافة" لمحركات السيارات وشركات البترول

نشرت الجمارك المصرية 5 منشورات تنظيمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تحت اسم صفحة فرسان الجمارك والخاص بمحركات السيارات المستوردة وإعفاء شركات البترول ذات الاتفاقيات البترولية من ضريبة القيمة المضافة، وعدم السماح بتنازل الشركات عن الموافقات التصديرية إلى شركات أخرى.

وتضمن المنشور الاول منشور استيراد رقم (5) لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب السيد الأستاذ / وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية رقم 295 في 4-2-2024 الموضح بعاليه بكل شروطه والمتضمن أنه في حال تحقق الجمرك من خلال المعاينة الفعلية للسيارة من تغيير محركها بمحرك آخر ذات سعات لترية أعلى من الصادر به من المصنع فيتم التبنيد وفقًا لحالة السيارة الواردة عليها.

وتضمن المنشور الثاني منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (6) لسنة 2024 بخصوص التنبيه، مشددًا على كافة المواقع والمنافذ الجمركية للصادر وخاصة منافذ السلوم - قسطل - أرقين - نويبع بمراعاة التدقيق في الكشف والمعاينة للبضائع المصدرة تجنبًا لتهريب الأدوية للخارج، مع إخطار الإدارة العامة لأنظمة المخاطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في حالة المخالفة.

والمنشور الثالث من منشور التعريفات رقم (7) لسنة 2024 بخصوص كتاب السيدة الأستاذة / المشرف على قطاع البحوث مصلحة الضرائب المصرية - قيمة مضافة رقم 10477 بتاريخ 13-12-2023 والوارد بتاريخ 24-1-2024 بخصوص إعفاء شركات البترول ذات الاتفاقيات البترولية من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون وفقًا للاشتراطات الموضحة بالكتاب أعلاه وكذا في حالة الفاتورة الواردة بنظام (FAS FOB، EXWORK)، حيث أنها أنظمة لا تشتمل على خدمة النولون أو غيرها من الخدمات الأخرى بالفاتورة وأن تلك الأنظمة تعتبر من أنظمة تسليم الصفقات المستوردة ولا علاقة لها بتقرير الإعفاء من عدمه.

المنشور الرابع هو منشور تصدير رقم (2) لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 159 في 18-1-2029 الموضح بعاليه بكل شروطه بشان عدم تضمن القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 ما يسمح بتنازل الشركات عن الموافقات التصديرية إلى شركات أخرى، وأنه لم تصدر تعليمات تسمح بذلك من وزارة التجارة والصناعة حيث أن الموافقات التصديرية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وفقا لاحكام القرارات الوزارية المشار إليها هي موافقات شخصية ولا يجوز التنازل عنها الشركات أخرى.

والمنشور الخامس هو منشور إستيراد رقم (4) لسنة 2024والمنشور الخامس هو منشور إستيراد رقم (4) لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية رقم 194 في 22-1-2024 بشأن أنه حيث يتعين اتفاق البند الجمركي مع المسمى الوارد بالقرار لذا فإن صنف أكواب ( أدوات شرب الرضاعة الأطفال) بند جمركي (3924900010) منطوقه (قناني لرضاعة الأطفال مدرجة وغير مدرجة لا يخضع لأحكام للقرارين الوزاريين رقمي 991 لسنة 2015 و43 لسنة 2016.