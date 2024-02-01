الجمارك تنشر 5 منشورات حول رسوم المعاملة الضريبية لسجائر دافيدوف ومونتيرو

نشرت صفحة فرسان الجمارك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 5 منشورات تعريفية صادرة عن مصلحة الجمارك، وحمل المنشور التعريفى رقم (11) لسنة 2024 بخصوص كتاب رئيس قطاع المعالجات التجارية - وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٦ في ٢٠٢٤/١/٢٢ والوارد الينا في ۲۰۲٤/۱/۳۱ بشأن الإفادة بعدم وجود رسوم إغراق على صنف البرسيم والمواد العلفية التي تندرج تحت البند الجمركي 12.14 والمرفق به جدول بالمنتجات الخاضعة حاليا لرسوم الإغراق والوارد

والمنشور التعريفى الثانى رقم (10) لسنة 2024بخصوص كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ٣٨٦ / ص + ٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤ بشأن البيان الاسترشادي المعتمد بمتوسطات أسعار قيم خدمات النولون البحري على البضائع الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية والمرفق به عدد (۹) قوائم عن الفترة فبراير مارس (۲۰۲٤) وذلك بعد مراجعته بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

والمنشور التعريفى الثالث برقم (9) لسنة 2024 بخصوص كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية مصلحة الضرائب المصرية - قيمة مضافة رقم ٩٦ بتاريخ ۲۰۲٤/١/٤ والوارد إلينا بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤ بخصوص المعاملة الضريبية لصنف سجائر ايفولف دافيدوف( أحمر - أزرق - سيلفر) المستوردة من الخارج لشركة المنصور الدولية للتوزيع في ضوء أحكام القانون رقم (۱۷۷) لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

والمنشور التعريفى الرابع بخصوص كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية مصلحة الضرائب المصرية - قيمة مضافة رقم ۲۰۸ بتاريخ ۲۰۲٤/١/١٠ والوارد إلينا بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٢ بخصوص المعاملة الضريبية لصنف صنف سجائر (مونتيرو - Montero) المستوردة من الخارج لشركة أمواج للاستيراد والتصدير في ضوء أحكام القانون رقم ( ۱۷۷ ) لسنة ۲۰۲۳بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ ولائحته التنفيذية

والمنشور التعريفى الخامس رقم (7) لسنة 2024بخصوص كتاب المشرف على قطاع البحوث مصلحة الضرائب المصرية - قيمة مضافة رقم ١٠٤٧٧ بتاريخ ۲۰٢٣/١٢/١٣ والوارد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤ بخصوص إعفاء شركات البترول ذات الاتفاقيات البترولية من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون وفقًا للاشتراطات الموضحة بالكتاب أعلاه وكذا في حالة الفاتورة الواردة بنظام (FAS ، FOB، EXWORK ) حيث أنها أنظمة لا تشتمل على خدمة النولون أو غيرها من الخدمات الأخرى بالفاتورة وان تلك الأنظمة تعتبر من أنظمة تسليم الصفقات المستوردة ولا علاقة لها بتقرير الإعفاء من عدمه.