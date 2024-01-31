جمارك السلوم تحبط تهريب مشروبات كحولية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي، بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البري، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية وعلب البيرة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناء على مذكرة مقدمة من أحمد أيوب، مأمور حركة الصادر وإدارة الفحص بأشعة X-RAY المكونة من أحمد البحرة ومحمود نوار، مأموري الفحص، وهشام عطية رئيس قسم الفحص، ومنير مكي مدير الإدارة، وعاصم رمضان رئيس قسم الأمن الجمركي، ومحمد بدر الصباح مفتش إداره مكافحة التهرب الجمركي، والإخبارية المقدمة من ضابط قسم البحث الجنائي رائد حسين أبو يوسف، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة داخل السيارة المحمل عليها مشمول البيان الجمركي رقم 752 لسنة 2024 صادر نهائي بأسم شركة ح. ل. أ. ا.

بالعرض علي أحمد عيد، مدير الجمرك، شكل لجنة برئاسة علاء عنتر مدير إدارة الصادر، وكلا من أحمد أيوب وهشام دربالة وجمال الدين نصر، مأموري الحركة، وأحمد خالد مدير الحركة، بحضور محمد منير مأمور التعريفة، ومحمد الفهاد مدير التعريفة، وهشام عطية رئيس الإجراءات، وأحمد عيد قائد سيارة الفحص ومقدمي الإخبارية، تبين وجود ٧ زجاجات مشروبات كحولية (خمور) و48 علبة كنز بيرة مخبأة داخل كابينة السيارة.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 978 ألف 906 جنيهات.

قرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط الجمركى وحرره أحمد نور الله رئيس قسم الشئون القانونية.

