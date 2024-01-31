الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 55 ألف علبة سجائر مهربة من الجمارك فى الإسكندرية

السجائر
السجائر

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 55 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بالإسكندرية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (مالك عدد 2 مخزن "غير مرخصين" لتجارة السجائر - كائنين بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان  بالإسكندرية) بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لتخفيض المعروض منها لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (55000 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا)، وبمواجهته اعترف بتخزينها بقصد الاتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية سجائر مهربة جمركيا وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق تجميع السجائر مديرية أمن الإسكندرية

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