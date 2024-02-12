الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

CIT تعقد ندوة افتراضية لدعم متطلبات الأعضاء من منظومة الضرائب

طارق شبكة
طارق شبكة

تنظم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، راعي الصناعة الرقمية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ندوة افتراضية غدا الأربعاء حول سبل استفادة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اللجان المتخصصة في عدد من المجالات مثل الضرائب والتأمينات والجمارك وقوانين العمل في الاتحاد.

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية الغرفة الطموحة التي تسعى إلى توفير تجربة تنافسية للشركات الأعضاء من خلال رصد متطلباتهم والعمل على تلبيتها بالتعاون مع متخذي القرار من مختلف الجهات.

ومن المقرر أن تسلط الندوة الضوء على عدد من المحاور الرئيسية أبرزها التعريف بدور اللجان المختلفة في اتحاد الصناعات المصرية المنوط بها خلق مناخ اقتصادي إيجابي قادر على دعم رؤى الشركات وتحقيق تنمية أعمالهم.

كما تناقش الندوة دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في تحديد ملامح واضحة لمنظومة دعم الشركات الأعضاء خلال تعاونها مع القطاعات الرئيسية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات.

وقال المهندس طارق شبكة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية، إننا فخورون بهذا الحدث الذي يتوج مجهودات الغرفة بالتعاون مع الإتحاد بشأن دعم متطلبات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال اللجان المتخصصة التي تعمل على أساس الربط المباشر بين متخذي القرار والشركات.

وأوضح أن هذه الندوة مجرد خطوة على طريق التوعية بالطرق المثلى للتواصل مع الجهات المعنية والاستفاده من الأطر القانونية التي تدعم تنمية الشركات المحلية.

ونوه أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة التفاعلية مع كافة أطراف المنظومة،وابتكار قنوات حديثة لرفع الوعي لدى الأعضاء بالمستجدات المتلاحقة في القطاعات الرئيسية مثل منظومة الضرائب والجمارك والتأمينات".

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