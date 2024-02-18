جمارك مطار القاهرة تضبط 7 محاولات تهرب جمركي لـ أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، من ضبط 7 محاولات تهريب لكمية من الأقراص المخدرة بمبنى الركاب رقم ٣ خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت 5 من هذه المحاولات فى الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وأحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة خطوط شركة مصر للطيران تم الاشتباه في راكب يحمل جنسية عربية.

وبتفتيش حقائبه تبين أن بحوزته ٢٩٩٢ قرص لعقار lyrica المخدر و٩٦١ قرص لعقار كبتاجون المخدر بإجمالي ٣٩٥٣ قرص.

وفى المحاولة الثانية تم ضبط ٩٢٤ قرص من عقار co- codamol المخدر بحوزة راكب قادم علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من لندن.

وفى المحاولة الثالثة تم ضبط ١١٩ قرص من عقار السولبادين المدرج بجدول المخدرات بحوزة راكب مصري قادم من السعودية.

وفى المحاولة الرابعة تم ضبط ٤٤٥ قرص من عقار الترامادول المخدر بحوزة راكب مصري قادم من دوسلدورف على خطوط مصر للطيران.

وفى المحاولة الخامسة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كوبنهاجن على رحلة خطوط مصر للطيران تم ضبط ٣٨٧ قرص من عقاري بريجابالين و كوديلاك المدرجين بجداول المخدرات بحوزة راكبة مصرية الجنسية.

أما المحاولة السادسة فكانت فى الإدارة الأولي برئاسة أحمد علي مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير حيث تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها ٤٢٠ كبسولة لعقار بريجابالين المخدر بحوزة راكب أجنبية الجنسية.

وكانت المحاولة السابعة والأخيرة فى الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير حيث تم ضبط ٦٧٠ قرص ترامادول المخدر بحوزة راكب أجنبى الجنسية من أصل مصري.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٧ محاضر ضبط جمركي.