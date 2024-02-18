ضبط محاولتى تهريب حشيش وماريجوانا بجمارك مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك في مطار الغردقة الدولي من ضبط محاولتي تهريب كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الأولى برئاسة الدكتور هشام شرارة، مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الخطوط الجوية الهولندية، اشتبه محمد عادل نصاري مأمور اللجنة الجمركية في راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسام تحت إشراف ابتسام عبيد، تم تأكيد الاشتباه.

وتم تكليف محمود علي سيد وأيمن ربيع جبر ورامي مروان مدير الحركة بتفتيش حقائبه، فتبين وجود 17 جراما من نبات الماريجوانا المخدر و5 جرامامات من الحشيش المخدر في أماكن يصعب الوصول إليها.

وكانت المحاولة الثانية في الإدارة الثانية برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة، حيث تم ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب بريطاني الجنسية قادم على الخطوط البريطانية. قام بالضبط مينا نادي نصري ومحمد عبد الحليم، مأموري الجمارك تحت إشراف محمد سيد محمد، نائب مدير الإدارة ومن إدارة الفحص محمد النقراشي وعبد المجيد محمد النجار.

وقام بالجرد والتحريز كل من أحمد جمال وأشرف خلف وأحمد فتحي وبسطاوي محمد بحضور هاني عبد الحافظ من الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر من التهرب الجمركي.

وقرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضبط جمركية رقم 11 و12 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.