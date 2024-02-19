17 رائدة مصرية بقائمة أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط لعام 2024

أعلنت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأفضل ١٠٠ سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2024، حيث تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة.

ثم قطاعا الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما، فيما انضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعًا مختلفًا، وفقا لفوربس.

وقالت المجلة إن هؤلاء السيدات تركن بصماتهن في في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصماتهن في مختلف القطاعات، موضحة: “أنه تصدرت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، القائمة للعام الثاني على التوالي، كما قادت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيورهيلث القابضة، أحد أكبر الاكتتابات العامة في المنطقة”.



17 سيدة أعمال مصرية بقائمة فوربس ٢٠٢٤

ومن بين 100 سيدة أعمال، تصدرت المصريات القائمة بـ17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بواقع 9 سيدات لكل منهما.

واعتمدت قائمة فوربس من حيث اختيارها أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، على عدة معايير الآتية، مع استبعاد قادة الشركات العائلية هذا العام، منها: التأثير في المنطقة والأسواق التي تعمل فيها المرأة، الإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة، المنصب.

وأيضا حجم الأعمال من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية والأصول تحت الإدارة، بالإضافة إلى عدد الموظفين، والخبرة المهنية وفترة تولي المنصب الحالي.

تفاصيل تصدر ١٧ امرأة بقائمة فوربس أقوى ١٠٠ سيدة أعمال في الشرق الأوسط ٢٠٢٤:

ريم أسعد

المنصب: وهي نائبة رئيس شركة "Cisco" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة.

داليا الباز

المنصب: نائبة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

باكينام كفافى

المنصب: الرئيسة التنفيذية لشركة طاقة عربية، في قطاع النفط والغاز.

ماريان غالي

المنصب: العضوة المنتدبة لشركة القلعة في قطاعات الطاقة والأسمنت والمواد الزراعية.

هند الشربيني

المنصب: الرئيسة التنفيذية لمجموعة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، في قطاع الرعاية الصحية.

ميريت السيد، داليا وهبة

ميريت: تتلقد منصب الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في شركة حسن علام القابضة، والرئيسة التنفيذية لشركة ليجاسي.

داليا: الرئيسة التنفيذية لشركة حسن علام للمرافق.

منى ذو الفقار

المنصب: شريكة مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة تنفيذي، رئيسة مجلس إدارة شركة ذو الفقار وشركاؤها، ومجموعة إي اف چي القابضة،في قطاع القانون والاستثمارات.

هدى منصور

المنصب: الرئيسة التنفيذية للعمليات بشركة IFS، في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا، في قطاع التكنولوجيا.

إلهام محفوظ

المنصب: رئيسة الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، في قطاع: البنوك والخدمات المالية.

ميرنا عارف

المنصب: المديرة العامة لشركة مايكروسوفت مصر، في قطاع التكنولوجيا.

داليا إبراهيم

المنصب: رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، في قطاع الطباعة والنشر.

عبير الصالح

المنصب: العضوة المنتدبة لشركة مصر للتأمين التكافلي، حياة، في قطاع التأمين.

أمنية قلج

المنصب: نائبة الرئيس التنفيذي، رئيسة مجلس الإدارة والعضوة المنتدبة لمجموعة النعيم القابضة للاستثمارات، النعيم للاستثمارات المالية

عبير لهيطة

المنصب: العضوة المنتدبة لشركة ايجيترانس، القطاع: الخدمات اللوجستية

غادة عبدالهادي قنديل

المنصب: المديرة العامة، لشركةBank of New York Mellon، القطاع: البنوك والخدمات المالية



هيلدا لوقا

المنصب: المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة: ميتشا، في قطاع التجارة الإلكترونية.