الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مَن هى داليا إبراهيم التي اختارتها "فوربس" ضمن أقوى 100 سيدة؟

داليا ابراهيم
داليا ابراهيم

اختارت مجلة فوربس العالمية (100 سيدة) من رائدات الأعمال في مصر والوطن العربي.

ونجحت داليا في أن تصبح ضمن قائمة  فوربس السنوية لأقوى السيدات رائدات الأعمال لعام 2024، والتي تركز على النساء الأكثر نجاحًا في مجال الأعمال واللاتي لهن مستقبل مشرق ومتطور.

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مَن هى داليا إبراهيم؟
هى سيدة أعمال مصرية ورئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسس ورئيس شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" وشركة "تأهيل".

حصلت داليا على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية عام 1993، وماجستير الإدارة العامة عام 1999، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية عام 2014، من الجامعة الأمريكية.

بدأت عمل 1994 في مجموعة نهضة مصر، وخلال أول عقدين لها في العمل شاركت في تأسيس العديد من الشركات، وهم نهضة مصر للحلول الرقمية عام 1998، ونهضة مصر للدعاية والإعلان عام 1998، ونهضة مصر للصحافة والإعلام عام 2004 ونهضة مصر للتجارة والتوزيع عام 2009، بهدف التوسع في تقديم خدمات تعليم ونشر متكاملة.

تم اختيار سيدة الأعمال 2011 رئيسًا لمجلس إدارة نهضة مصر للنشر، وقامت بتأسيس شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" Ed Ventures لتصبح أول شركة رأس مال مخاطر تدعم وتستثمر في الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا التعليم والثقافة في عام 2017. 

أسست شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" لتقديم مختلف حلول التعليم الفني والتدريب المهني في عام 2021.

نجحت داليا ابراهيم في أن تحصل مجموعة نهضة مصر على أكثر من 64 جائزة محلية وعالمية في مجالات النشر والتعليم.

اصبحت داليا إبراهيم عضو مجلس أمناء العديد من المؤسسات منها مؤسسة "اندفور ايجيبت" المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، وشركة "إنجاز"، وحاضنة الأعمال الخاصة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورابطة سيدات رائدات الأعمال، ورابطة مستثمري سيدات أعمال مصر، ومؤسسة "التعليم من أجل التوظيف".

وحصلت داليا على العديد من الجوائز والتقديرات نظرا لمجهوداتها المختلفة في المجال الثقافي.
قائمة فوربس:
وضمت القائمة 104 سيدات من 27 قطاعًا مختلفًا و28 جنسية، وتصدرت سيدات الأعمال المصريات التصنيف بـ17 سيدة، وجاءت بعدهن الإماراتيات بعدد 14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بعدد 9 سيدات لكل منهما.

أما قطاع البنوك والخدمات المالية فتصدر القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما، وانضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعًا مختلفًا.

وضمت القائمة المصرية بجوار داليا ابراهيم السيدة داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وميريت السيد، داليا وهبة من شركة حسن علام القابضة، حسن علام للمرافق، ومنى ذوالفقار من شركة ذوالفقار وشركاؤها مجموعة إي إف چي القابضة.

وهدى منصور من شركة IFS وكذلك إلهام محفوظ من البنك التجاري الكويتي وميرنا عارف المديرة العامة في شركة مايكروسوفت مصر وداليا إبراهيم من نهضة مصر للنشر.

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واعتمدت في اختيار القائمة على معايير كثيرة منها حجم الأعمال، ومدى التأثير في المنطقة، والأسواق اللي بيعملوا فيها، والإنجازات المتحققة خلال 2023، بجانب مبادرات الاستدامة والمسئولية الاجتماعية اللي قدموها في حين تم استبعاد قادة الشركات العائلية.

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