الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أقوى سيدات الأعمال: مَن هى داليا الباز صاحبة المركز الـ13 فى قائمة فوربس؟

داليا الباز
داليا الباز

نجحت داليا الباز، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في أن تصبح ضمن قائمة فوربس السنوية لأقوى سيدات الأعمال 2024، التي تركز على النساء الأكثر نجاحًا في مجال الأعمال، واللاتي لهن مستقبل مشرق ومتطور.

رئيس المصرية للاتصالات ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط وفقاُ لقائمة فوربس 2023

داليا الباز وقائمة فوربس

واحتلت داليا الباز المركز الثالث عشر بين سيدات الأعمال الأقوى في الشرق الأوسط لعام 2023، وتضم قائمة "أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" هذا العام، 104 سيدات من 27 قطاعًا مختلفًا و28 جنسية، وتتصدر المصريات القائمة بـ17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بواقع 9 سيدات لكل منهما.

مَن هى داليا الباز؟

تمتلك داليا الباز خبرة تزيد على 28 عامًا في قطاع المخاطر والخدمات المصرفية للشركات، حيث انضمت إلى البنك الأهلي المصري، الذي يعتبر أكبر بنك في مصر 2008 وقادت فريق مخاطر التشغيل، وشغلت منصب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية وتقنية المعلومات في ديسمبر 2015 قبل أن تصبح أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في سبتمبر 2017، لتشرف على قطاعات المخاطر، والعمليات المصرفية، وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة الداخلية، وإدارة مشروعات تحديث البنك، وإعادة هيكلة الديون، وتنفيذ ومتابعة عمليات الائتمان، كما أنها تشغل عضوية اللجنة التنفيذية في البنك منذ عام 2016.

كما أن داليا عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في العديد من الشركات، وتم تعيينها كرئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الإلكترونية القابضة في أغسطس 2020.

وبدأت داليا الباز عملها المصرفي 1995 في بنك باركليز في  التسويق الائتماني للشركات، لتتولى بعد ذلك رئاسة قطاع مخاطر التشغيل بالبنك وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الرقابة والمخاطر بالبنك، كما شاركت في العديد من الدورات التدريبية خلال عملها في بنك باركليز منذ عام 1995 حتى 2008، لتنتقل بعدها إلى البنك الأهلي المصري.

داليا الباز فوربس البنك الأهلي المصري سيدة أعمال الشرق الأوسط قطاع المخاطر

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