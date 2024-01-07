الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"سعيد زعتر" ضمن قائمة " فوربس" لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023

سعيد زعتر الرئيس
سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية

أعلنت مجلة فوربس عن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023، حيث تلقي الضوءعلى قادة الأعمال الأكثر نجاحًا والمؤثرين علي قطاعاتهم من خلال قيادتهم الرشيدة والتزامهم بالتميز مما يجعل دور الرئيس التنفيذي اكثر تحديًا،وقد شمل التصنيف الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرًا.

ومن جانبها أعلنت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " في بيان لها صدر صباح اليوم عن اختيار سعيد زعتر الرئيس التنفيذي للمجموعة ضمن أقوي الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط ٢٠٢٣" من خلال مجلة فوربس الشرق الأوسط وجاء هذا الإختيار لهذه العوامل:

• تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها.

• خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة.

• حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.

• إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي.

• الابتكارات والمبادرات التي نفذها الرئيس التنفيذي.

وقالت "كونتكت " إن إختيار زعتر ضمن أفضل 100 قائد بالشرق الأوسط جاء إستنادًا إلي ما يمتلكه من خبرات كبيرة في إدارة العمليات خاصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية تزيد عن ٢٢ عامًا، كما أنه يشغل حاليا بجانب مهمته كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة" رئاسة " الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ".

وطوال خبراته الواسعة، قاد زعتر إعادة هيكلة وإعادة تنشيط الخدمات المالية غير المصرفية ونقل الشركة إلى مستويات جديدة من الكفاءة التجارية مع تنمية العلامة التجارية من خلال الاكتتاب العام، وقد ساهم في ذلك خبرته الغنية بالإدارة الاستراتيجية وإدارة المخاطر وإدارة النمو وتطوير الأعمال وإدارة الأزمات والعلاقات الحكومية.

وعقب إختياره وجه سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، شكره إلي مجلة فوربس الشرق الأوسط على هذا التقدير، الذي يعد اعترافًا بجهود فريق عمل "كونتكت المالية القابضة "، الذي ساهم في تحقيق هذه الإنجازات التي حدثت على أرض الواقع خلال عام 2023.

وأَضاف سعيد زعتر، أن "كونتكت المالية القابضة" تحرص دائمًا على تقديم أفضل الخدمات المالية للعملاء، ومواصلة النمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كونتكت المالية القابضة فوربس أقوى الرؤساء التنفيذيين الشرق الأوسط شمال أفريقيا

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