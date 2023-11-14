الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع صافي أرباح كونتكت المالية القابضة بنسبة 58% في الربع الثالث من 2023

سعيد زعتر الرئيس
سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية

أظهرت نتائج الأعمال الفصلية لشركة كونتكت المالية القابضة تحقيق الشركة لـ158 مليون جنيه كصافي ربح معدّل بنسبة نمو سنوي 58٪ خلال الربع الثالث من عام 2023.

وأشارت نتائج أعمال الشركة إلى ارتفاع إجمالي محفظة كونتكت التمويلية إلى 19.7 مليار جنيه في الربع الثالث من 2023 بمعدل نمو 44%، فضلا عن تمويلات جديدة بقيمة 12.1 مليار خلال أول 9 أشهر من عام 2023 بنسبة زيادة سنوية 45%، بفضل الأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل سيارات الركوب والنقل وارتفاع إجمالي أقساط قطاع التأمين بنسبة سنوية 62% إلى 1.2 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2023 ونمو حجم التمويلات الجديدة بقطاع تمويل السيارات بنسبة سنوية 97%.

وتعليقا على نتائج أعمال كونتكت المالية القابضة للربع الثالث من 2023 قال الرئيس التنفيذي السيد سعيد زعتر: "حققنا نتائج مالية متميزة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مع استمرار تحقيق قطاعاتنا لأداء قوي. وتعكس هذه النتائج تفوق استراتيجياتنا والتزامنا بتحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا. نحن فخورون بهذا الإنجاز وملتزمون بتعزيز مكانتنا كمقدم رائد للخدمات المالية في مصر، مع استمرار تطور محفظتنا التمويلية ونجاح قطاع التأمين".

 وأكد "كلنا ثقة في مستقبل واعد، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات، ونحن ملتزمون بالاستمرار في تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة للعملاء. ولهذا الغرض، فإننا نركز على الاستراتيجيات التالية: الاستمرار في التوسع في أعمال الشركة في السوق المصري وأسواق المنطقة، وإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة والمبتكرة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والتأمينية، مما ساهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات. أنا واثق من أننا، من خلال العمل معًا، سنتمكن من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. أشكر موظفينا وعملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر".

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