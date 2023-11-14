نمو واضح في أرباح القطاعات.."كونتكت" تُعلن نتائج أعمالها لفترة أول تسعة أشهر من 2023

أعلنت اليوم، شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (كود البورصة المصرية CNFN.CA)، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج الأعمال المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسب سنوية 39% و54% على التوالي خلال الفترة. وصاحب ذلك ارتفاع صافي ربح قطاع التمويل بنسبة سنوية 33% خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بينما ارتفع صافي ربح قطاع التأمين بنسبة سنوية 27% خلال نفس الفترة.

وسجل صافي الربح المعدل نموًا سنويًا بنسبة 34% إلى 542 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بفضل قدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة للعملاء على الرغم من مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسب سنوية 45% و68% على التوالي. كما حققت الشركة ارتفاعًا قويًا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث سجل صافي ربح قطاعي التمويل والتأمين نموًا سنويًا بنسبة 80% و23% على التوالي. وبلغ صافي الربح المعدّل 158 مليون جنيه، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 58٪ خلال الربع الثالث من عام 2023.

المؤشرات المالية والتشغيلية لفترتي أول تسعة أشهر والربع الثالث من 2023

على صعيد قطاع التمويل، شهدت الشركة نموا إجماليا في حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 45% إلى 12.1 مليار خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بفضل الأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل سيارات الركوب والنقل. وقد أدى الارتفاع الملحوظ في حجم التمويلات الجديدة إلى نمو الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 39% إلى 1.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع صافي ربح القطاع بنسبة سنوية 33% إلى 405 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023.

وخلال الربع الثالث منفردًا، حقق القطاع نتائج قوية على غرار أداءه المتميز خلال أول تسعة أشهر من العام، حيث ارتفع حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 30% إلى 4.1 مليار جنيه، بينما ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 45% إلى 431 مليون جنيه. كما ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة سنوية 80% إلى 118 مليون جنيه.

أما قطاع التأمين، ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية لشركتي ثروة حياة وثروة للتأمين بنسبة سنوية 62% إلى 1.2 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023. وبالتالي ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 54% إلى 238 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023. كما ارتفع صافي ربح قطاع التأمين بنسبة سنوية 27% إلى 59 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 53% إلى 336 مليون جنيه. كما ارتفع الدخل التشغيلي لقطاع التأمين بنسبة سنوية 68% إلى 83 مليون جنيه، في حين ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة سنوية 23% ليصل إلى 21 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق، أعربت الإدارة عن اعتزازها بالنتائج المالية والتشغيلية المحققة خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، لاسيما في ظل التحديات الصعبة التي واجهتها في السوق المصري منذ بداية العام، حيث تعكس تلك النتائج كفاءة الاستراتيجيات التي تتبناها الإدارة لزيادة معدلات النمو وخفض المخاطر، فضلًا عن تعظيم القيمة المقدمة للعملاء وتعزيز مرونة نموذج أعمال الشركة.

وحقق قطاعي تمويل السيارات وشاحنات النقل نموًا قويًا، في ضوء استفادة القطاعين من التعافي التدريجي لسوقي السيارات وشاحنات النقل، والارتفاع الملحوظ في أسعار السيارات خلال العام الماضي. كما واصل قطاع التمويل الاستهلاكي أداءه القوي بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة، وإطلاق باقة متنوعة من المنتجات الجديدة وزيادة تواجده في السوق. ومن جانب آخر، استمر تطبيق "ContactNow" في تحقيق النمو المتوقع، في ضوء ارتفاع عدد التسجيلات الجديدة للعملاء على التطبيق منذ يناير 2023 إلى 200 ألف تسجيل، في حين بلغ إجمالي عدد التسجيلات منذ إطلاق التطبيق إلى 504 ألف تسجيل.

كما واصل موقع "كونتكت كارز دوت كوم" دعم قطاع تمويل السيارات، وتمكن من إضافة منتجات مدفوعة للإعلانات المبوّبة واشتراكات التجار والموزعين على الموقع. بالتوازي مع ذلك، واصل قطاع التأمين تحقيق نموّ ملحوظ من خلال الاستفادة من زيادة تواجده في السوق، ونمو المبيعات بين عملاء مختلف قطاعات الشركة، وإطلاق باقة متنوعة من المنتجات الجديدة.

وأخيرًا، نجح قطاع أسواق الدين في التغلّب على الظروف التشغيلية الصعبة، وإتمام مجموعة من الإصدارات البارزة خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 من بينها إصدار أول سندات مشتركة لقطاعي التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات في السوق، وهو ما يعكس قدرة الشركة على التوسع في أسواق ترتيب وإصدار الدين، وتعزيز معدلات السيولة، وتلبية متطلباتها وسط التحديات السوقية الراهنة.

وعلى صعيد منتجات التمويل، جاء قطاعيّ تمويل السيارات والتمويل الاستهلاكي في صدارة القطاعات الأقوى أداءً خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بنسب سنوية 93% و59% على التوالي. وجاءت نتائج قطاع تمويل السيارات مدعومةً بالتخفيف التدريجي لقيود الاستيراد في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، فضلًا عن ارتفاع أسعار السيارات.

وتعكس نتائج قطاع التمويل الاستهلاكي قدرة الشركة على جذب العملاء الجدد عبر زيادة عدد نقاط البيع التابعة، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة واستمرار نمو حجم أعمال تطبيق "ContactNow" بعد نقل إدارته إلى شركة "Contact Creditech" خلال النصف الثاني من عام 2022. وبداية من شهر يناير الماضي، واصل القطاع تحسين وتنويع باقة منتجاته من خلال إطلاق منتجات لتمويل الدراجات البخارية والمراكب المائية الشخصية وكذلك تمويل حفلات الزفاف والمناسبات، فضلًا عن إبرام العديد من الشراكات الجديدة، وتعظيم القيمة من الشراكات الحالية لتزويد العملاء بباقة متنوعة من الحلول التمويلية.

ومن جانب آخر، واصل القطاع الاستفادة من نمو شبكة الفروع ونقاط البيع التابعة، والتي تضم حاليًا 74 فرعًا متكاملًا و13 نقطة بيع في مواقع استراتيجية. كما شهد منتج تمويل شاحنات النقل نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 17% خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بفضل التوسع بشبكة المعارض التابعة وتنوع باقة المنتجات المقدمة للعملاء. من ناحية أخرى، شهد منتج التمويل العقاري انخفاضَا في حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 54% خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بسبب توقف مبادرة التمويل العقاري لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، والتي ساهمت سابقًا في تعزيز معدلات النمو بشكل ملحوظ في بداية العام.

أما فيما يخص منتجات تمويل رأس المال العامل، فقد شهدت الشركة تراجع حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 21% خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، في ظل النهج المتحفظ الذي تتبنّاه الشركة تماشيًا مع الظروف السوقية الحالية. وخلال الربع الثالث من عام 2023، شهد قطاعي تمويل السيارات والتمويل الاستهلاكي نمو حجم التمويلات الجديدة بنسب سنوية 97% و8% على التوالي، في حين شهد منتج تمويل شاحنات النقل نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 16% خلال نفس الفترة.

وانخفض حجم التمويلات الجديدة لمنتجات التمويل العقاري وتمويل رأس المال العامل بنسب سنوية 60% و47% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2023.

أما في قطاع التأمين، فقد ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بشركة ثروة حياة بنسبة سنوية 85% إلى 604 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات التأمين الصحي للشركة، إلى جانب نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن التشغيل الكامل والإطلاق الإلكتروني لنظام الإصدار الجديد الخاص بالشركة. ومن جانب آخر، شهدت شركة ثروة للتأمين ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي 42% إلى 565 مليون جنيه، خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، في ضوء نجاح الشركة خلال الفترة السابقة في زيادة تواجدها السوقي وإتاحة خدماتها عبر قنوات تجارية مختلفة.

وعلى صعيد الربع الثالث من العام، ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية لشركة ثروة حياة بنسبة سنوية 64% إلى 133 مليون جنيه، في حين شهدت شركة ثروة للتأمين أيضًا ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 47% إلى 204 مليون جنيه.

وعلى الصعيد الرقمي، حقق تطبيق "ContactNow" أداءً قويًا، وهو النسخة المحدثة من تطبيق "Contact App"، الذي قامت الشركة بتجديد علامته التجارية مؤخرًا، علمًا بأنه أول منصة مالية رقمية متكاملة في السوق المصري متخصصة في تقديم الخدمات الرقمية المتنوعة التي تلبي مختلف الاحتياجات المالية للعملاء من خلال تجربة استخدام مثالية.

كما يتيح التطبيق إمكانية الحصول على موافقات ائتمانية فورية لعملائه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تمكين العملاء من إدارة حساباتهم ومشترياتهم وسداد الأقساط، وكذلك سداد فواتير المرافق والهاتف المحمول وغيرها من خدمات السداد المتنوعة.

وبلغ إجمالي عدد تسجيلات العملاء على التطبيق 504 ألف بنهاية 30 سبتمبر من عام 2023، منها 200 ألف عملية تسجيل تم تنفيذها خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري. كما ارتفع عدد طلبات الحصول على تمويل فوري منذ إطلاق التطبيق إلى 373 ألف طلب.

بالتوازي مع ذلك، شهد موقع "كونتكت كارز دوت كوم" استمرار نمو حجم أعماله، حيث بلغ المتوسط الشهري لعدد مستخدمي الموقع 1.3 مليون مستخدم خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بينما ارتفع عدد تسجيلات العملاء بنسبة سنوية 39% خلال نفس الفترة.

ونجح الموقع خلال الربع الثالث من عام 2023 في زيادة الإيرادات عبر تحويل خدمة الإعلانات المجانية إلى خدمة مدفوعة، وهي خطوة ذات أهمية استراتيجية في تنمية الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الموقع على زيادة اشتراكات التجار والموزعين والوكلاء في جميع المحافظات، وإطلاق خدمة جديدة لتصنيف العملاء بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل زيادة مبيعات الإعلانات وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقع قد شهد نمو أعمال خدمات وكلاء وموزعي وتجار السيارات، حيث تضاعف عدد المشتركين ثلاث مرات خلال أول تسعة أشهر من عام 2023مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وعلى الصعيد الإقليمي، تمضي الشركة قدمًا في تنمية أعمالها بدولة كينيا من خلال شركتها الشقيقة "Almasi"، حيث نجحت الشركة في إبرام عقود تمويلية بقيمة 1.7 مليار شلن كيني، لتكون بمثابة قاعدة للتوسع بأعمال الشركة في السوق الكيني وأسواق المنطقة بشكل عام خلال السنوات المقبلة.

وفي الختام، تعرب الإدارة عن ثقتها التامة في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها على المديين القريب والبعيد ووسط التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال الالتزام بالأهداف الاستراتيجية للشركة، وعلى رأسها مواصلة تعزيز القدرات الرقمية وإطلاق باقة من الحلول المتطورة عبر تطبيق "ContactNow" وموقع "كونتكت كارز دوت كوم" خلال الأشهر القادمة. كما تعتزم الإدارة تنمية أنشطة قطاع التمويل عبر إطلاق منتجات جديدة ومتنوعة. وبالتوازي مع ذلك، ستواصل الشركة دراسة وتقييم فرص الاستثمار والتوسع التي تساهم في تزويد العملاء بخدمات جديدة وإتاحة سبل مختلفة لتنمية أعمال الشركة.