داليا إبراهيم ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

ضمت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" سيدة الأعمال المصرية داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسس ورئيس شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" وشركة "تأهيل" ضمن قائمتها لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2024؛ تقديرًا لنجاحاتها وإنجازاتها المتميزة في قطاعات: التعليم والنشر، وريادة الأعمال، والتنمية المجتمعية.

وبدأت داليا إبراهيم مسيرتها المهنية عام 1994 في مجموعة نهضة مصر، وخلال أول عقدين لها في العمل شاركت في تأسيس العديد من الشركات، أبرزها: نهضة مصر للحلول الرقمية (1998)، نهضة مصر للدعاية والإعلان ( 1998) نهضة مصر للصحافة والإعلام (2004) ونهضة مصر للتجارة والتوزيع ( 2009)؛ وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمات تعليم ونشر متكاملة.

وبفضل كفاءتها وإنجازاتها تم اختيارها في عام 2011 رئيسًا لمجلس إدارة نهضة مصر للنشر. وفي عام 2017 قامت بتأسيس شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" Ed Ventures لتصبح أول شركة رأس مال مخاطر تدعم وتستثمر في الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا التعليم والثقافة. وفي عام 2021 أسست شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" لتقديم مختلف حلول التعليم الفني والتدريب المهني.

وخلال عملها بنهضة مصر، نجحت داليا في تحقيق العديد من الإنجازات، وتوسيع نطاق خدمات نهضة مصر لتصبح من المؤسسات الرائدة في العالم العربي التي تُقدِّم حلول تعليم وبناء قدرات متكاملة، كما نجحت في أن تحصل مجموعة نهضة مصر على أكثر من 64 جائزة محلية وعالمية في مجالات النشر والتعليم.

وفي إطار حرصها على دعم الشباب ورواد الأعمال تتقلد داليا إبراهيم منصب عضو مجلس أمناء العديد من المؤسسات، منها: مؤسسة "اندفور ايجيبت" المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، وشركة "إنجاز"، وحاضنة الأعمال الخاصة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورابطة سيدات رائدات الأعمال، ورابطة مستثمري سيدات أعمال مصر، ومؤسسة "التعليم من أجل التوظيف".

وخلال مسيرتها العملية حصلت داليا على العديد من الجوائز والتقديرات، أبرزها:

• جائزة نهيان مبارك آل نهيان "المرأة في القيادة وريادة الأعمال" على مستوى العالم العربي عام 2023.

• جائزة "إنجاز العمر" من منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال (AWIEF) عام 2023.

• المركز الثاني في فئة "جائزة القيادة" لجوائز AMBA وBGA على مستوى العالم عام 2022-2023.

• جائزة "المرأة العربية والمسئولية المجتمعية" من المجلس العربى للمسئولية المجتمعية تحت رعاية جامعة الدول العربية عام 2020.

• تم اختيارها ضمن الـ 50 سيدة الأكثر تأثيرًا بمؤسسات الأعمال، وذلك خلال الاحتفال السنوي لمجلة "أموال الغد" عام 2018.

• جائزة "أفضل خريج" من قسم إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 2017.

وداليا إبراهيم حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بمرتبة الشرف عام 1993، وماجستير الإدارة العامة عام 1999، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية عام 2014، وكلاهما من الجامعة الأمريكية.

يذكر أن مجلة "فوربس الشرق الأوسط" كشفت في وقت سابق عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط 2024، الأكثر نجاحًا وإلهامًا في مجال الأعمال، والتي ضمت 17 سيدة أعمال مصرية.

واعتمد تصنيف "فوربس" في إعداد القائمة على معايير عدة تشمل: حجم الأعمال، والتأثير والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلًا عن مبادرات الاستدامة، والمسئولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.

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