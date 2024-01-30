بالإجماع.. أبوالعينين يفوز بجائزة "أبطال إفريقيا" فى مؤتمر حوار الرخاء بالقارة السمراء.. ورئيس غانا يشيد بإنجازات الرئيس السيسى وما تشهده مصر من نهضة كبرى

• رؤساء 5 دول يكرمون أبوالعينين كأفضل رجل صناعة في قارة إفريقيا

• أبوالعينين يروّج للنهضة والتنمية في مصر ومجهودات الرئيس السيسي للانتقال بمصر للجمهورية الجديدة

• أبوالعينين: التكريم الذي حصلت عليه للدولة المصرية كلها

• سفير مصر بـ أكرا: رئيس غانا اجتمع مع أبوالعينين لمدة ساعة وأبدى تقديره لاهتمام الرئيس السيسي بالقارة الإفريقية

* تدفق استثمارات غانية إلى مصر من خلال إنشاء مصانع مشتركة بين البلدين



بحضور رؤساء 5 دول بإفريقيا.. فاز النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بجائزة رائد الصناعة الأول في إفريقيا "أبطال إفريقيا"، وذلك خلال مؤتمر للرخاء الإفريقي انعقد في دولة غانا- بحضور زعماء الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا- وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت دي فوار، وموزمبيق، وإثيوبيا، وجوايانا.

وخلال التكريم، تحدث أبوالعينين عن حجم النهضة والتنمية في مصر كما تحدث عن مجهودات الرئيس السيسي للانتقال بمصر للجمهورية الجديدة.

وأكد أبوالعينين أن التكريم الذي حصل عليه للدولة المصرية كلها، كما تقدم بالشكر لدولة غانا لما لمسه من تقدير كبير من رئيس غانا ورؤساء إفريقيا خلال المؤتمر.

وتلقى أبوالعينين إشادات كبيرة داخل مؤتمر الرخاء الإفريقي بحجم الاعمال التي تقوم بها مجموعة شركات أبوالعينين في إفريقيا.

ومن جانبه، أكد أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا، أن رئيس غانا نانا أكوفو أدو، طلب مقابلة النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، خلال زيارة أبوالعينين إلى غانا للمشاركة فى مؤتمر الرخاء الإفريقى، لتكريمه وحصوله على جائزة رائد الصناعة الأول في إفريقيا، مشيرا إلى أن لقاء رئيس غانا والنائب أبوالعينين امتد لمدة ساعة تقريبا.

ورحب أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا، بزيارة النائب محمد أبوالعينين إلى غانا، مردفًا: «أشعر بالفخر لحصول النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب على جائزة رجل الصناعة في إفريقيا وهذا يعد إنجازا مصريا كبيرا».

وقال السفير أيمن الدسوقي، أن هناك ردود فعل إيجابية لفوز النائب محمد أبوالعينين بجائزة رجل الصناعة في إفريقيا، كما أن فوز النائب أبوالعينين بالجائزة أثار الرغبة والاهتمام بالصناعة المصرية»، خاصة فى ظل تطور تشهده الصناعة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتابع أيمن الدسوقي: رئيس غانا أبدى تقديره لاهتمام الرئيس السيسي بالقارة الإفريقية، كما أنه وجه الشكر للرئيس السيسي على الجهود المصرية في علاج الأفارقة، وأشاد بإنجازات الرئيس السيسي وما تشهده مصر من نهضة كبرى.

وأوضح أيمن الدسوقي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا وصل لـ 60 مليون دولار في 2020، وفي العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا نحو 260 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الواردات الغانية من مصر هي الأسمنت والأجهزة المنزلية وبعض الأغذية ومنتجات الألبان.

وقال السفير أيمن الدسوقي، خلال حواره مع أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن هناك تدفق استثمارات غانية إلى مصر من خلال إنشاء مصانع مشتركة بين البلدين وخلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح العديد من المصانع الغانية في مصر.

وتابع سفير مصر لدى غانا: أنه يأمل أن تستمر زيادة الصادرات بين مصر وغانا، كما أن هناك تشجيعا لرجال الأعمال المصريين للعمل في إفريقيا.

وأشار أيمن الدسوقي إلى أنه تمت زيادة عدد الرحلات المباشرة من مصر إلى غانا إلى 5 رحلات أسبوعيا، لزيادة عدد السياح من غانا إلى مصر.