الأنبا رافائيل يشارك فى نهضة "شهداء مصر بليبيا"

استقبل الأنبا بڤنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، في إطار مشاركته باليوم الثالث من نهضة (شهداء مصر بليبيا) في كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء "العور".

بدأت الزيارة بلقاء الأنبا بڤنوتيوس مع الشباب الجامعي بالإيبارشية بكاتدرائية المسيح مخلص العالم، حيث ألقى عليهم عظة روحية عن موضوع (شباب عفيف).

كما زار أسقف عام كنائس وسط القاهرة دير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير، حيث الكنيسة الأثرية ذات التاريخ التليد والمغارة التي آوت إليها العائلة المقدسة عند هروبها إلى أرض مصر، ثم تفقد فندق العائلة المقدسة والمواجه للكنيسة، مُعربًا عن إعجابه الشديد بجمال المبنى وإمكانياته الممتازة.

عقب ذلك توجه إلى كاتدرائية شهداء الإيمان حيث تبارك من مزار الشهداء والمتحف الحاوي متعلقاتهم والبانوراما التي تحكي لحظات الاستشهاد المجيدة.

كما ترأس الأنبا رافائيل خدمة رفع بخور عشية أعقبها بالعظة الروحية لشعب الكنيسة.