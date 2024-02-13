كنيسة أسوان تصلي المسبحة الوردية في ذكرى ظهورات لورد

قامت فرقة جنود مريم سلطانة السلام، بكنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، بمناسبة ظهورات العذراء سيدة لورد، في 11 فبراير 1858.

وتضمن اليوم أيضًا، تلاوة الوعد المريمي، لعدد من أعضاء من الفرقة الناشئة سلطانة السماء والأرض، التي تجتمع كل يوم أربعاء، بمبنى خدمات الراعي الصالح، بمنطقة الشيخ هارون، بأسوان.

وترأس القداس الالهي الأب أمجد عزت، المرشد الروحي لفريق الليجو ماريا سلطانة السلام، وفريق سلطانة السماء والأرض - تحتّ التأسيس.

في سياق متصل، ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس افتتاح عام الصلاة، استعدادًا لسنة اليوبيل المقدس 2025، وبداية الزمن الأربعيني، حسب التقويم الغربي مع الجاليات الأجنبية (الإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية، وأوروبا الشرقية)، والمقيمين، بمدينة الغردقة.

جاء ذلك باستضافة راهبات لقلب يسوع المصريات، كما احتفل سيادة المطران مع أبناء الجالية بطقس الرماد. شارك في الصلوات المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب ماريو، من إيبارشية روما، والمهتم بالجالية، بالإضافة إلى الأب فرنسوا، الرئيس الإقليمي للمرسلين الأفريكان، بليون، بفرنسا.

جاءت هذه الاحتفالية من ضمن برنامج زيارته لمؤمني الجاليات الأجنبية، في عدد من المدن الساحلية، بمحافظة البحر الأحمر.