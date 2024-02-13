الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع الاستعداد لصوم يونان.. أوقاف الكنيسة من يديرها؟ وكيف تدار؟

صوم يونان
صوم يونان

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم أهل نينوى والمعروف شعبيًا باسم صوم يونان يوم 26 من شهر فبراير الجاري.

ومع الاستعداد للصوم، يتساءل الأقباط حول أوقاف الكنيسة وطريقة إدارتها، وقال المحامي والخادم مينا سمعان، في تصريح خاص إن هناك هيئة تسمى بهيئة الأوقاف القبطية، هي المنوطة بإدارة الأوقاف القبطية، ويتابع سيرها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتهتم هذه الهيئة بالإشراف على إدارة جميع الأوقاف القبطية الأرثوذكسية من أطيان وعقارات، ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها، فلها من هذا السبيل أن تضع النظم التي تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف، وضبط حساباتها وصيانة أموالها واستغلالها في أفضل الوجوه، وحصر أملاكها وموجوداتها، كما تقوم بإعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الأوقاف، وتوزيع ريع الأعيان الموقوفة على الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها الحقيقية وما يكفل المحافظة على أغراضها الأصلية.

ومنوط بها أيضا توجيه الفائض بعد احتياجات الجهات الموقوفة عليها نحو مرافق الإصلاح أو وجوه الاستغلال التي تراها، وتعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف، كما ان رئيس الهيئة هو الذي يمثلها قانونًا، وينتخب مجلس الإدارة في أول انعقاد له وكيلًا وسكرتيرًا، ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة أو بدل حضور عن عملهم، وخلال المدة من عام 1960 تولى إدارة الهيئة خمسة مجالس إدارة، الأول صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 والأخير صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2019 بتاريخ 18/4/2019 وللهيئة لائحة داخلية ولائحة مالية.

كما أن جميع مستندات الهيئة مصورة ومسجلة على الحاسب الآلي، وتم اخيرًا استخدام الحاسب الآلي في تسجيل ومتابعة جميع ما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات ومتابعة أعمال نظار الأوقاف، وكذلك ما يرد للهيئة من خطابات وما ترسله من خطابات، هذا واستحدث مجلس الإدارة الحالي عدة مناصب إدارية لضمان حسن سير العمل واستمراريته- وهو منصب وكيل الهيئة المساعد، وسكرتير الهيئة المساعد. 

اوقاف الكنيسة اوقاف الكنيسة وطريقة ادارتها هيئة الأوقاف القبطية ادارة الاوقاف القبطية البابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحيي ذكرى أساقفة أنطاكية العظيمة

الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية تحتفل ببداية الصوم الكبير

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار ملاتيوس الأنطاكيّ المعترف

البابا ثيودروس يرسم شماسًا جديدً ويجري طقس المعمودية في لاجوس نيجيريا (صور)

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس أغابوس أحد السبعين رسولا

لا طلاق إلا لعلة الزنا.. ما أصل هذا المبدأ ولما أقرته الكنيسة؟

مساواة الرجل والمرأة.. باب جديد للمواريث فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

"الكاثوليكية" تُطلق يومًا روحيًا لأنشطة كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

الأكثر قراءة

عاجل.. محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

ضربة أنهت حياته.. أول صور لـ"محمد صلاح" ضحية طليق ابنة خاله

فايز فرحات: الاجتماع الرباعى بالقاهرة سينهى الأزمة فى غزة

الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء القطرى بحضور اللواء عباس كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟