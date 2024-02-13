مع الاستعداد لصوم يونان.. أوقاف الكنيسة من يديرها؟ وكيف تدار؟

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم أهل نينوى والمعروف شعبيًا باسم صوم يونان يوم 26 من شهر فبراير الجاري.

ومع الاستعداد للصوم، يتساءل الأقباط حول أوقاف الكنيسة وطريقة إدارتها، وقال المحامي والخادم مينا سمعان، في تصريح خاص إن هناك هيئة تسمى بهيئة الأوقاف القبطية، هي المنوطة بإدارة الأوقاف القبطية، ويتابع سيرها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتهتم هذه الهيئة بالإشراف على إدارة جميع الأوقاف القبطية الأرثوذكسية من أطيان وعقارات، ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها، فلها من هذا السبيل أن تضع النظم التي تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف، وضبط حساباتها وصيانة أموالها واستغلالها في أفضل الوجوه، وحصر أملاكها وموجوداتها، كما تقوم بإعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الأوقاف، وتوزيع ريع الأعيان الموقوفة على الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها الحقيقية وما يكفل المحافظة على أغراضها الأصلية.

ومنوط بها أيضا توجيه الفائض بعد احتياجات الجهات الموقوفة عليها نحو مرافق الإصلاح أو وجوه الاستغلال التي تراها، وتعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف، كما ان رئيس الهيئة هو الذي يمثلها قانونًا، وينتخب مجلس الإدارة في أول انعقاد له وكيلًا وسكرتيرًا، ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة أو بدل حضور عن عملهم، وخلال المدة من عام 1960 تولى إدارة الهيئة خمسة مجالس إدارة، الأول صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 والأخير صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2019 بتاريخ 18/4/2019 وللهيئة لائحة داخلية ولائحة مالية.

كما أن جميع مستندات الهيئة مصورة ومسجلة على الحاسب الآلي، وتم اخيرًا استخدام الحاسب الآلي في تسجيل ومتابعة جميع ما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات ومتابعة أعمال نظار الأوقاف، وكذلك ما يرد للهيئة من خطابات وما ترسله من خطابات، هذا واستحدث مجلس الإدارة الحالي عدة مناصب إدارية لضمان حسن سير العمل واستمراريته- وهو منصب وكيل الهيئة المساعد، وسكرتير الهيئة المساعد.