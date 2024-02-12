الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تُطلق يومًا روحيًا لأنشطة كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

جريدة الدستور

ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، أن الرعية نظمت يومًا ترفيهيًا لأنشطة الكنيسة، بحضور الأب الراعي، الأب جورج سامي.

 شعار "كونوا فرحين"

وتوجه اجتماع الأسرة بالرعية، تحت شعار "كونوا فرحين"، إلى الحديقة الدولية، فيما نظمت خدمة التربية الدينية، يومًا ترفيهيًا، بقرية الفيروز، تحت شعار "إن كانت تسلية ما للمحبة"، بحضور الأب مينا مسعود.

نشاط نبع الحب لفرح وعطاء 

كذلك، اجتمع نشاط نبع الحب لفرح وعطاء بالكنيسة، لقضاء وقت ترفيهي، تحت شعار "كونوا فرحين"، حيث حرصت الأنشطة الرعوية على تنظيم فقرات ترفيهية، ومسابقات متنوعة، في جو من المحبة الأخوية.

كما ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس افتتاح عام الصلاة، استعدادًا لسنة اليوبيل المقدس ٢٠٢٥، وبداية الزمن الأربعيني، حسب التقويم الغربي مع الجاليات الأجنبية (الإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية، وأوروبا الشرقية)، والمقيمين، بمدينة الغردقة.

جاء ذلك باستضافة راهبات لقلب يسوع المصريات، كما احتفل سيادة المطران مع أبناء الجالية بطقس الرماد. شارك في الصلوات المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب ماريو، من إيبارشية روما، والمهتم بالجالية، بالإضافة إلى الأب فرنسوا، الرئيس الإقليمي للمرسلين الأفريكان، بليون، بفرنسا.

جاءت هذه الاحتفالية من ضمن برنامج زيارته لمؤمني الجاليات الأجنبية، في عدد من المدن الساحلية، بمحافظة البحر الأحمر.

وايضا تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس أمس، الأب جورج وديع، الراعي الجديد لكنيسة مار جرجس، بأشمون، صلاة القداس الإلهي الأول له بالرعية، عقب تسلمه رعاية الكنيسة، خلفًا للأب بطرس إسطفان، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا.

وخلال القداس الإلهي، شكر الأب جورج، الأب بطرس إسفطان، على جميع المجهودات المبذولة من أجل خدمة الكنيسة، خلال الفترة الماضية.

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