الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول أحد مدخل الصوم الكبير

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول أحد مدخل الصوم الكبير، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: بينما كان المسيح يحضر العرس وكان المدعوّون يشاركون في الوليمة، نفدت الخمر وتحوّل فرحهم إلى حزن... لمّا رأت مريم الكليّة الطهارة ذلك، جاءت مسرعة تقول لابنها: "لَيسَ عِندَهم خَمْر؛ من فضلك يا بنيّ، أظهر لهم أنّك قادر على كلّ شيء، أنت يا مَن خلقت كلّ شيء بحكمة".

العظة الاحتفالية 

أيّتها العذراء الجليلة، أخبرينا من أيّ معجزات عرفت أنّ ابنك يستطيع أن يعطي خمرًا بدون أن يقطف عنبًا، في حين أنّه لم يجترح أيّ معجزات من قبل؟ علّمينا... كيف قلت لابنك: "أعطهم الخمر، أنت يا مَن خلقت كلّ شيء بحكمة".

"رأيتُ بنفسي أليصابات تدعوني أمّ الله قبل الولادة؛ بعد الولادة، تغنّى سمعان فيّ، واحتفت حنّة بي؛ جاء المجوس من بلاد فارس إلى المغارة، لأنّ نجمة أعلنت مسبقًا عن هذه الولادة؛ كما بشّر الرعاة والملائكة بالفرح، وابتهجت الخليقة معهم. عمّ يسعني أن أبحث أكثر من هذه المعجزات، لأصدّق إيمانهم بأنّ ابني هو الذي خلق كلّ شيء بحكمة؟".

حين حوّل المسيح المياه إلى خمر بقدرته، ابتهج الجمع ووجد طعمها مدهشًا. اليوم، نشارك جميعًا في وليمة الكنيسة، لأنّ الخمر تحوّلت إلى دم الرّب يسوع المسيح، ونحن نشربها جميعنا بفرح مقدّس، ممجّدين العريس الكبير. لأنّ العريس الحقيقيّ، هو ابن مريم، الكلمة الأبديّ، الذي اتّخذ صورة العبد، والذي خلق كلّ شيء بحكمة.

أيّها العليّ، والقدّوس، ومخلّص الجميع، احفظ بدون تغيير الخمر التي فينا لأنّك تترأّس كلّ شيء. اطرد منّا كلّ عناد، وكلّ الأفكار السيّئة التي تفسد خمرتك المقدّسة.. بواسطة صلوات القدّيسة مريم العذراء، والدة الله، خلّصنا من هاجس الخطايا التي تخنقنا، أيّها الربّ الرحيم، أنت يا من خلقت كلّ شيء بحكمة.

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