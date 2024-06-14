الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودي استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع إجازة البنوك والتي بدأت اليوم الجمعة وتستمر ٩ أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصري. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7516 ريال سعودي. 

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0514  ريال سعودي. 

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7958 ريال سعودي. 

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0239  ريال سعودي. 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1948  ريال سعودي. 

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5. ريال سعودي. 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13 يونيو مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك الأهلي المصري12.65 جنيه للشراء 12.62 جنيه للبيع 
بنك مصر12.73 جنيه للشراء12.70 جنيه للبيع
بنك القاهرة12.73 جنيه للشراء12.70 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي12.73 جنيه للشراء12.70 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي12.73 جنيه للشراء12.64 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي12.47 جنيه للشراء12.44 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية12.73 جنيه للشراء12.70 جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية 

  • الدرهم الإماراتي 3.6730 ريال سعودي
  • الدينار الكويتي   0.3066 ريال سعودي
  • الريال العماني    0.3850 ريال سعودي
  • الريال القطري    0.3646 ريال سعودي
  • الجنيه المصري  47.6919 ريال سعودي
  • الدينار الليبي     4.8558 ريال سعودي
  • الليرة اللبنانية    89،500.0000 ريال سعودي

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