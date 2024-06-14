سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع إجازة البنوك والتي بدأت اليوم الجمعة وتستمر ٩ أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7516 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0514 ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7958 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0239 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1948 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5. ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك الأهلي المصري 12.65 جنيه للشراء 12.62 جنيه للبيع بنك مصر 12.73 جنيه للشراء 12.70 جنيه للبيع بنك القاهرة 12.73 جنيه للشراء 12.70 جنيه للبيع بنك فيصل الإسلامي 12.73 جنيه للشراء 12.70 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي 12.73 جنيه للشراء 12.64 جنيه للبيع مصرف أبوظبي الإسلامي 12.47 جنيه للشراء 12.44 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 12.73 جنيه للشراء 12.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية

الدرهم الإماراتي 3.6730 ريال سعودي

الدينار الكويتي 0.3066 ريال سعودي

الريال العماني 0.3850 ريال سعودي

الريال القطري 0.3646 ريال سعودي

الجنيه المصري 47.6919 ريال سعودي

الدينار الليبي 4.8558 ريال سعودي

الليرة اللبنانية 89،500.0000 ريال سعودي