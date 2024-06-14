الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبي الرياضة بمتابعة  جدول مواعيد مباريات اليوم مع وجود مباراتين هامتان في الدوري المصري أحدها للنادي الأهلي والأخرى لنادي الزمالك، وتعرض الدستور في التقرير التالي  جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 -6-2024، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 

مباريات بطولة أمم أوروبا

ألمانيا ضد أسكتلندا - الساعة 10:00 مساءً

الدوري الأرجنتيني الممتاز:

تيغري ضد بيلجرانو - الساعة 12:00 صباحًا

سارمينتو ضد إستوديانتس لابلاتا - الساعة 12:00 صباحًا

نيولز أولد بويز ضد انيستتوتو - الساعة 2:15 صباحًا

لانوس ضد راسينغ كلوب - الساعة 2:15 صباحًا

تاليريس كوردوبا ضد بلاتينسي - الساعة 12:00 صباحًا

بوكا جونيورز ضد فيليز سارسفيلد - الساعة 12:00 صباحًا

مباريات الدوري الأمريكي MLS

نيويورك سيتي ضد كولومبوس كرو - الساعة 1:30 صباحًا

الدوري البرازيلي:

كروزيرو ضد كويابا - الساعة 12:00 صباحًا

فلامينغو ضد غريميو - الساعة 1:00 صباحًا

إنترناسيونال ضد ساو باولو - الساعة 1:00 صباحًا

أتليتيكو باراناينسي ضد كريسيوما - الساعة 1:00 صباحًا

باهيا ضد فورتاليزا - الساعة 2:30 صباحًا

بالميراس ضد فاسكو دي جاما - الساعة 2:30 صباحًا

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع غينيا بيساو

موعد مباراة الأهلي وفاركو بدوري نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي و فاركو 

ينتظر جمهور الكرة المصري مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة  ضمن مباريات اليوم الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب برج العرب، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا 

ينتظر جمهور نادي الزمالك مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل اليوم الجمعة، عند الساعة السابعة مساءً على ستاد المقاولون العرب. 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري 

 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري وكذلك مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا، كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري. 

اقرأ أيضاً 

انتظام الدوليين.. الأهلى يختتم استعداداته لمباراة فاركو فى الدورى

مباريات اليوم جدول مواعيد مباريات اليوم مباراة الأهلي وفاركو مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الدورى المصرى دوري نايل جدول مباريات اليوم مباريات بطولة أمم أوروبا موعد مباراة الأهلي و فاركو موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك 

مجلس الأمن الدولى يدعو إلى الوقف الفورى للقتال فى منطقة الفاشر بالسودان

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14-6-2024 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح