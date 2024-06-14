يهتم محبي الرياضة بمتابعة جدول مواعيد مباريات اليوم مع وجود مباراتين هامتان في الدوري المصري أحدها للنادي الأهلي والأخرى لنادي الزمالك، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 -6-2024، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم

مباريات بطولة أمم أوروبا

ألمانيا ضد أسكتلندا - الساعة 10:00 مساءً

الدوري الأرجنتيني الممتاز:

تيغري ضد بيلجرانو - الساعة 12:00 صباحًا

سارمينتو ضد إستوديانتس لابلاتا - الساعة 12:00 صباحًا

نيولز أولد بويز ضد انيستتوتو - الساعة 2:15 صباحًا

لانوس ضد راسينغ كلوب - الساعة 2:15 صباحًا

تاليريس كوردوبا ضد بلاتينسي - الساعة 12:00 صباحًا

بوكا جونيورز ضد فيليز سارسفيلد - الساعة 12:00 صباحًا

مباريات الدوري الأمريكي MLS

نيويورك سيتي ضد كولومبوس كرو - الساعة 1:30 صباحًا

الدوري البرازيلي:

كروزيرو ضد كويابا - الساعة 12:00 صباحًا

فلامينغو ضد غريميو - الساعة 1:00 صباحًا

إنترناسيونال ضد ساو باولو - الساعة 1:00 صباحًا

أتليتيكو باراناينسي ضد كريسيوما - الساعة 1:00 صباحًا

باهيا ضد فورتاليزا - الساعة 2:30 صباحًا

بالميراس ضد فاسكو دي جاما - الساعة 2:30 صباحًا

موعد مباراة الأهلي و فاركو

ينتظر جمهور الكرة المصري مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة ضمن مباريات اليوم الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب برج العرب، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا

ينتظر جمهور نادي الزمالك مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل اليوم الجمعة، عند الساعة السابعة مساءً على ستاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري وكذلك مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا، كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.