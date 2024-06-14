مجلس الأمن الدولى يدعو إلى الوقف الفورى للقتال فى منطقة الفاشر بالسودان

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الفاشر بالسودان وانسحاب المقاتلين الذين يهددون المدنيين.

كما رحبت لجنة الإنقاذ الدولية ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 بشأن السودان، وتحث على التنفيذ الفوري لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.

وذكر البيان، أن ترحب لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) بإصدار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 الذي يطالب بوقف فوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر وما حولها في السودان.

وكان القتال في الفاشر والمناطق المحيطة بها خلال الشهر الماضي مدمرًا بالنسبة للمدنيين، وقد أُجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار، ودُمرت المنازل في كثير من الأحيان بالمدفعية الثقيلة، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ويتم تدمير الخدمات الأساسية لأولئك المحاصرين في المدينة.

وتعرضت المستشفيات والعيادات لهجمات شديدة، وتواجه الأسر في المدينة نقصًا في الغذاء والماء.

ويطالب القرار أيضًا أطراف النزاع بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عن طريق ضمان حماية المدنيين والرعاية الصحية من الهجمات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا، بما في ذلك عن طريق إعادة فتح معبر حدودي حيوي من تشاد إلى دارفور لتستخدمها الأمم المتحدة.

وقال اعتزاز يوسف، المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في السودان: "إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان لا يمكن أن يأتي قبل لحظة واحدة. لقد نظر العالم بعيدًا لفترة طويلة جدًا حيث أدى الصراع إلى تمزيق البلاد وتسبب في أزمة إنسانية على نطاق واسع، ومع اضطرار 12 مليون شخص إلى ترك منازلهم بسبب القتال والمجاعة التي تلوح في الأفق وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، يتعين على الأسر اتخاذ خيارات مستحيلة لإطعام أطفالها والحفاظ على سلامتهم".

ويجب على أطراف النزاع الآن أن تنفذ هذه الدعوات للعمل بشكل عاجل، ويحدد القرار خطوات حاسمة لإيجاد حل مستدام للصراع في جميع أنحاء السودان، ولكن الشعب السوداني لا يمكنه انتظار السلام قبل زيادة المساعدة التي يحتاجها لتلبية احتياجاته.

ويجب اتخاذ التدابير الآن لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة والمستدامة ودون عوائق إلى كل من يحتاج إليها، بغض النظر عن موقعه.

وبينما نرحب بالتحسينات الأخيرة في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر، لا يزال ملايين الأشخاص لا يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها بسبب القيود المفروضة على الوصول، بما في ذلك عند نقاط العبور الحدودية وعبر خطوط النزاع.

كما أن تنفيذ توصية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعيين أدري كنقطة عبور حدودية رسمية تستخدمها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات من تشاد إلى دارفور سوف يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن لكي يتم تسليم المساعدات بالحجم المطلوب، يجب على أطراف النزاع ضمان إمكانية تقديمها بأمان وحرية في كل مكان، بما في ذلك عبر خطوط النزاع داخل السودان.