الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديسة تريزا، بالمحلة الكبرى.

شارك في الصلاة الأب أنجيلوس مسعود، الراعي الجديد للكنيسة، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا.

وخلال القداس الإلهي، قام نيافة المطران بتسليم الكنيسة إلى الأب أنجيلوس مسعود، متمنيًا له خدمة مثمرة، خلال الفترة المقبلة، مقدمًا كلمات الشكر إلى الأب صموئيل جرجس، من أجل مجهوداته المبذولة بالكنيسة، خلال الفترة الماضية، الذي تفرغ لرعاية كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا.

أهمية السعي نحو إتمام مشيئة الله في حياتنا

وألقى الأنبا باخوم عظة الذبيحة الإلهية حول "الفارق بين الطعام الباقي والطعام الفاني"، مؤكدًا أهمية السعي، نحو إتمام مشيئة الله في حياتنا.

وفي وسياق آخر، تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظم الأب عبد المسيح لمعي، راعي كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بأبوقرقاص، فعاليات الرياضة الروحية للرعية.

شارك في الرياضة الروحية نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الذي أعطى كلمة العظة حول "تلميذي عماوس واكتشاف يسوع".

وألقى الأب الدكتور بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، عظات مضمونها اللقاء الحقيقي مع يسوع، الذي ينتج حياة جديدة: كل من التقى مع يسوع، تغيرت حياتهم مثل القديس متى، القديس بطرس، زكا العشار، بالإضافة إلى المرأة السامرية. 

وعلى هامش الرياضة الروحية، قدم الأب بولس الندوة حول "موضوع الشخصية السوية ومراحل النمو وفن التعامل مع فئة الشباب".

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