الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكرى مؤسس دير الزجاج.. تعرف على قائمة أديرة الراهبات

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى نياحة القديس لونجينوس رئيس دير الزجاج، وعلى خلفية الاحتفالات نشرت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بالاسكندرية قائمة بأبرز أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خارج مصر أي في بلاد المهجر وجاءت كالآتي: 

  • دير السلطان، أورشليم، القدس
  • دير الأنبا أنطونيوس بالقدس (دير مارأنطونيوس)
  • دير الأنبا أنطونيوس، يرمو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
  • دير الأنبا أنطونيوس والأنبا موسى الأسود، الخرطوم، السودان
  • دير الأنبا شنوده رئيس المتوحدين، لاكياريلا، ميلانو، إيطاليا
  • دير الأنبا أنطونيوس، كليفرباخ، ألمانيا
  • دير الأنبا أنطونيوس، نيروبي، كينيا
  • دير القديس مينا، لواندا، كينيا
  • دير القديس أنطونيوس، هراري، زيمبابوي
  • دير الأنبا أنطونيوس، هيثكوت، فيكتوريا، ملبورن، أستراليا
  • دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، بَتي، نيو ساوث ويلز، سيدني، أستراليا
  • دير الأنبا أنطونيوس، بيرث، أونتاريو، كندا
  • دير أخوية القديس بولس، موريتَّا، ريفيرسايد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
  • دير الأنبا أنطونيوس، فيينا، النمسا
  • دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية
  • دير مارمرقس والأنبا صموئيل، جنوب أفريقيا

 

كما أطلقت الكنيسة أيضًا قائمة بأبرز الأديرة الخاصة بالراهبات والتي جاءت كالآتي: 

  • دير مارجرجس، حارة زويلة، القاهرة
  • ير السيدة العذراء، حارة زويلة، القاهرة
  • دير الأمير تادرس، حارة الروم، القاهرة
  • دير أبي سيفين، مصر القديمة، القاهرة
  • دير مارجرجس، مصر القديمة، القاهرة
  • دير القديسة دميانة، البراري، دمياط
  • دير الأم سارة، المنيا
  • دير مارجرجس، أورشليم، القدس
  • دير القديس الأنبا بضابا للراهبات، نجع حمادي، قنا
  • دير البتول للراهبات، ملوي، المنيا

من هو القديس لونجينوس رئيس دير الزجاج؟

قال سنكسار الكنيسة عن القديس لونجينوس رئيس دير الزجاج، إنه كان من أهل قيليقية، ترهب في أحد الأديرة التي كان قد ترهب فيها والده لوقيانوس بعد وفاة زوجته، وحصل بعد نياحة رئيس هذا الدير، إن أراد الرهبان إقامة القديس لوقيانوس رئيسا عليهم فلم يقبل، لأنه كان يبغض مجد العالم واخذ ابنه لونجينوس وآتى به إلي الشام وأقاما هناك في كنيسة.

وأضاف أنه وقد اظهر الله فضائلهما بأجراء عدة آيات علي أيديهما، وخوفا من مجد العالم، استأذن لونجينوس أباه في الذهاب إلي مصر، ولما وصل قصد دير الزجاج غرب الإسكندرية، فقبله الرهبان بفرح، إلي إن تنيح رئيس الدير، ونظرا لما رأوه في القديس لونجينوس من الفضائل والسلوك الحسن فقد أقاموه رئيسا خلفه، وبعد قليل أتى إليه أبوه لوقيانوس، وكانا يصنعان قلوع المراكب ويقتاتان من عملهما، وأجرى الله على أيديهما آيات كثيرة، ثم تنيح الأب لوقيانوس بسلام ولحقه ابنه بعد ذلك.

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