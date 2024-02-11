البابا ثيودروس يزور كاتدرائية قيامة المسيح بلاجوس في نيجيريا

أقام البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بزيارة رعوية إلى كاتدرائية قيامة المسيح، لاجوس. التي وضع حجر الأساس قبل إثني عشر عامًا.

وقد استقبله أبنائه المبتهجين بحضوره بالترحيب بترديد الذكصولوجيا، معبرين بحماس عن فرحتهم بوجود غبطته بينهم.

وترأس صاحب الغبطة صلاة التريصاجيون لذكرى مثلث الرحمات رئيس الأساقفة الراحل المتروبوليت ألكسندروس. ونصح الكاهنة والمؤمنين بالبقاء مخلصين لمبادئ الأرثوذكسية الحقيقية قبل عقد جلسة خاصة مع الإكليروس.

وشكر المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا البابا ثيودروس نيابة عن الكهنة والأبرشية على محبته لأبنائه، مشيدًا برؤيته التبشيرية بروح سلفه مرقس الإنجيلي في قارة أفريقيا بأكملها.

كان قد أنهى صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا زيارته إلى اليونان.

كما وصل البابا ثيودورس إلى أبوجا، عاصمة نيجيريا، في زيارة رعوية تستمر ثمانية أيام، برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، والمشرف على الإبراشية الأرملة (برقاد متروبوليتها ألكسندروس) في نيجيريا.

كان في استقبال غبطته في مطار أبوجا سفير اليونان أثناسيوس كوتسيونيس وزوجته جوانا، والقائم بأعمال السفارة المصرية حسين شكري والمفوض العام البطريركي الأب ياكوفوس، والأرشمندريت أندرياس، ونيابة عن الرعية الأرثوذكسية أوديزي.

وشكر البابا ثيودروس السفير اليوناني، وهو أحد معارفه القدامى وصديق شخصي منذ أن كان قنصلًا عامًا في الإسكندرية، كما شكر الدبلوماسي المصري على حفاوة الاستقبال رغم تأخر الساعة، وأعرب عن سعادته بالعودة إلى نيجيريا، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا. ولكنه في نفس الوقت أعرب حزنه وألمه لأنه لأول مرة لم يرحب به المتروبوليت ألكسندروس المتروبوليت المتنيح، الذي خدمها في نيجيريا بتفان كبير وعمل شاق لمدة 26 عامًا كاملة، لكنه توفي قبل الأوان.