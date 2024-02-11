الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الروم الملكيين الكاثوليك في مصر يحتفلون بالقديس خرالمبوس صانع العجائب

كنيسة الروم الملكيين
كنيسة الروم الملكيين

تحتفل كنيسة الروم الملكيين بذكرى القدّيس الشهيد في الكهنة خارلمبوس الصانع العجائب الذي استشهد في عهد الإمبراطور سبتيموس سافيروس (193-211).


العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية كتبها القدّيس فرنسيس الأسّيزيّ (1182 - 1226)، مؤسِّس رهبانيّة الأخوة الأصغر تحمل شعار صلاة الأبانا المقتبسة وقالت خلالها:
"أُرْزُقْنا اليومَ خُبْزَ يَومِنا"، 
ايها المسيح، لكي نتذكّر ونجلّ أكثر فأكثر الحبّ الّذي خصّنا به وكل أقواله وما قاساه من أجلنا من آلام. "وأَعْفِنا مِمَّا علَينا" برحمتك الّتي لا توصف، باستحقاقات آلام ابنك الحبيب، وبشفاعة العذراء مريم وجميع المختارين.
 

"فَقَد أَعْفَينا نَحْنُ أَيْضًا مَن لنا عَلَيه" واجعلنا، يا ربّ، نغفر كليًّا، ما لم نستطع غفرانه بشكل تام. أعطنا يا ربّ أن نحبّ حقًّا أعداءنا بسببك، وأن نتوصّل إلى أن نصلّي بصدق من أجلهم؛ وألاّ نردّ الشرّ بالشرّ، بل أن نجهد للقيام بالخير للجميع، فيك. "ولا تُعَرِّضنا لِلتَّجربة"ظاهرةً كانت أو ماكرة، مفاجئة أو مؤلمة ومديدة.
"بل نَجِّنا مِنَ الشِّرِّير"، في الماضي والحاضر والمستقبل. آمين.

من جهة اخرى ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لثلاثة من راهبات نوتردام ديزابوتر (راهبات سيدة الرسل)، واختتام اللقاء العام الدوري للرهبنة (chapitre)، وذلك بمدرسة نوتردام ديزابوتر، بالزيتون.

شارك في الصلاة القمص أوغسطينوس موريس، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالزيتون، والأب بولين، والأم ماري تيبارون، الرئيسة العامة لراهبات نوتردام ديزابوتر في العالم، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات.

وأعطى الأب البطريرك كلمة العظة، مؤكدًا أهمية الوحدة مع الله، كما أشار غبطته إلى الأفعال الصغيرة، التي تترك الأثر الكبير، حيث أن الأهم من عدد السنوات هو مدى فعالية، وتأثير تلك السنوات، متمنيًا للأخوات الراهبات خدمة مثمرة في حقل الرب.

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