الأنبا بشارة يترأس الرياضة الروحية بكنيسة في أبوقرقاص

تحت رعاية وحضور الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظم الأب عبد المسيح لمعي، راعي كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بأبوقرقاص، فعاليات الرياضة الروحية للرعية.

شارك في الرياضة الروحية الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الذي أعطى كلمة العظة حول "تلميذي عماوس واكتشاف يسوع".

وألقى الأب الدكتور بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، عظات مضمونها اللقاء الحقيقي مع يسوع، الذي ينتج حياة جديدة: كل من التقى مع يسوع، تغيرت حياتهم مثل: القديس متى، القديس بطرس، زكا العشار، بالإضافة إلى المرأة السامرية.

وعلى هامش الرياضة الروحية، قدم الأب بولس الندوة حول "موضوع الشخصية السوية ومراحل النمو وفن التعامل مع فئة الشباب".

كما ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ختام فعاليات الأنشطة الرياضية بين الإيبارشيات، وذلك بمبنى الخدمات والتكوينر، بسمالوط.

وأقيمت فعاليات الأنشطة الرياضية خلال اليومين الحاليين، بمشاركة إيبارشيات (طيبة، سوهاج، أسيوط، القوصية، المنيا، بالإضافة إلى الكنيسة اللاتينية بمصر).

وشارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مختلف اللجان الشبابية بالإيبارشيات، من خلال الأنشطة الرياضية المتنوعة، كما أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا مفتوحًا مع شباب الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التحلي بالروح الرياضية، مشيرًا إلى أن هدف اليوم هو نشر روح المحبة الأخوية بين جميع الشباب.

وجاءت نتيجة المسابقات التنافسية الرياضية كالآتي:-

*- كرة قدم شباب:-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية القوصية

*- كرة الطائرة شباب:-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية طيبة

*- كرة الطائرة شابات:-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية القوصية

*- تنس طاولة شباب:-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية سوهاج

*- تنس طاولة شابات:-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية القوصية

احسن أخلاق رياضية:-

إيبارشية الكنيسة اللاتينية بالقاهرة